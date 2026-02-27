Ricardo Gallardo lleva más infraestructura vial y deportiva a región media

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, arrancó en Cerritos la rehabilitación de la Unidad Deportiva “La Mezquitada”, que fortalecerá sin límites el apoyo al talento deportivo local con canchas, juegos infantiles, pista de atletismo e infraestructura parecida a la de los parques Tangamanga.

En el cambio que se vive y se siente, Ricardo Gallardo Cardona entregó en el municipio la segunda etapa del renovado camino a la comunidad San Pedro de los Hernández, el cual expande la movilidad en la región con una nueva vialidad de carpeta asfáltica señalizada, segura y moderna para que habitantes, comerciantes y trabajadores del campo tengan traslados más rápidos y eficientes, dejando atrás el rezago social y los caminos de tierra.

Ricardo Gallardo Cardona compartió que estas obras cuentan con una inversión de más de 34 millones de pesos, lo que impulsa el desarrollo del municipio al contar con nuevas amenidades de convivencia social. De igual forma, el Mandatario Estatal, aseguró que seguirá llevando más beneficios a los cerritentes con programas y trabajo institucional a toda la población.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona aseguró que el programa “Enchúlame la Comunidad” también llegará a Cerritos, en donde se harán trabajos de rehabilitación en las áreas comunes de las localidades, como pintado, limpieza y luminaria de sus respectivas plazas principales y el fortalecimiento de la seguridad pública con elementos de la Guardia Civil Estatal, transformando la calidad de vida de la gente.

