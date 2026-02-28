Guerrero supera el 70% de ocupación hotelera por eventos deportivos y actividades recreativas

En el marco de una gran agenda turística y deportiva, Acapulco presenta este sábado una ocupación hotelera promedio de 77.2 por ciento, reflejando el dinamismo que vive el puerto, teniendo en la zona Dorada la ocupación más alta con un 85.9 por ciento; le sigue la Bahía Histórica con 72.1 por ciento y la Diamante con 66.3 por ciento, consolidando al destino como uno de los preferidos del país, así lo informó el titular de la Secretaría de Turismo estatal (SECTUR), Simón Quiñones Orozco.

El funcionario estatal indicó también que Ixtapa-Zihuatanejo reporta una ocupación general de 81.3 por ciento, posicionándose como el destino con mayor afluencia en la entidad durante esta jornada. En tanto, La Unión se ubica en 63.6 por ciento, mostrando movimiento en la región Costa Grande, mientras que Taxco de Alarcón registra 25.2 por ciento, con visitantes que disfrutan su arquitectura colonial y tradición.

Turistas nacionales e internacionales disfrutan de los destinos de Guerrero. ı Foto: Cortesía

A nivel estatal, Guerrero registra una ocupación hotelera promedio general de 74.8 por ciento este 28 de febrero, indicador que refleja la preferencia de turistas nacionales e internacionales por los distintos destinos del estado.

Asimismo, destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado con el sector turístico y de la estrategia permanente para fortalecer la promoción y diversificación de la oferta en todas las regiones que promueve la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, además subrayó que la realización de eventos de talla internacional impulsa la llegada de visitantes y genera derrama económica.

Turistas en el hotel Emporio de Acapulco. ı Foto: Cortesía

Quiñones Orozco señaló que este sábado se lleva a cabo la gran final del Abierto Mexicano de Tenis 2026 en Acapulco, evento que reúne a miles de aficionados y genera un ambiente especial en hoteles, restaurantes y espacios turísticos, consolidando al puerto como sede de espectáculos deportivos de primer nivel.

Mientras que para el domingo se realizará el Festival de Papalotes organizado por Greenpeace en la playa Princess de Acapulco, en un horario de 10:00 a las 17:00 horas. Se trata de un evento totalmente gratuito que invita a familias y visitantes a disfrutar de una jornada llena de color frente al mar.

