Ocho fallecidos tras volcadura de autobús rumbo Oaxtepec

Al menos ocho personas murieron y más de 20 resultaron lesionadas tras la volcadura de un autobús de pasajeros en la llamada Curva del Diablo, en la carretera Xochimilco–Oaxtepec, la mañana de este sábado 28 de febrero.

De acuerdo con reportes difundidos, la unidad transportaba a un grupo de excursionistas provenientes de la alcaldía Milpa Alta, en la Ciudad de México, con destino al balneario de Oaxtepec, en el estado de Morelos, cuando el conductor perdió el control en una zona de curvas pronunciadas.

Vuelca camión de pasajeros en la Curva del Diablo ı Foto: Redes sociales

¿En dónde ocurrió el accidente?

El percance ocurrió en el kilómetro 61 de la carretera federal Xochimilco–Oaxtepec, a la altura del municipio de Tlalnepantla.

Informaron que la unidad salió del camino y cayó a una barranca, lo que provocó la muerte de varios pasajeros en el lugar y dejó a decenas más con lesiones de diversa gravedad.

Autoridades estatales confirmaron de manera preliminar ocho fallecidos, aunque la cifra podría actualizarse conforme avancen las investigaciones y la identificación oficial de las víctimas.

La zona es conocida localmente como la Curva del Diablo, un punto señalado por automovilistas como peligroso debido a la inclinación y lo cerrado del trazo carretero.

Tras el accidente, cuerpos de emergencia de Morelos y de la Ciudad de México se movilizaron al sitio. Elementos de la Guardia Nacional, personal de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana participaron en las labores de rescate y atención médica.

Los heridos fueron trasladados a hospitales de la región, principalmente en Cuautla y Cuernavaca. Entre los lesionados se reportan menores de edad. Algunos pacientes fueron ingresados con traumatismos y fracturas, mientras que otros presentaban golpes contusos.

La circulación en la vía fue cerrada de manera parcial durante varias horas para permitir el trabajo de los equipos de rescate y el retiro del vehículo siniestrado.

La Fiscalía General del Estado de Morelos inició las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente. De manera preliminar, se apunta a que el conductor habría perdido el control al tomar la curva; sin embargo, no se descarta una posible falla mecánica o exceso de velocidad.

Peritos realizan estudios de mecánica de hechos y revisión de la unidad para esclarecer responsabilidades. Hasta el momento no se ha informado si el operador del autobús se encuentra entre las víctimas o si fue puesto a disposición de las autoridades.

