Detienen en Acapulco a conductor que atropelló y mató a un hombre; lo arrastró por kilómetros

Fue detenido el conductor de un automóvil señalado por la muerte de un hombre, a quien presuntamente atropelló y arrastró durante varios kilómetros en Acapulco, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo 1 de marzo, cuando el conductor de un Nissan Tsuru blanco, identificado como José Armando “N”, de 28 años, habría atropellado a una persona en situación de calle.

Aunque se desconoce el punto exacto donde ocurrió el atropellamiento, autoridades recibieron reportes de un vehículo que arrastraba a una persona por distintos puntos de la ciudad. Información oficial señala que, aún con el cuerpo debajo de la unidad, el conductor circuló sobre la Costera Miguel Alemán y fue hasta la colonia Garita de Juárez donde, minutos después, fue localizado el cuerpo sin vida de la víctima.

De acuerdo con autoridades estatales, el conductor manejaba en presunto estado de ebriedad, ya que al interior del vehículo fue localizada una lata de cerveza vacía. Además, según informaron fuentes oficiales a este diario, el detenido aseguró no haberse percatado de que arrastraba a la víctima .

Tras un seguimiento mediante cámaras de videovigilancia del C5 y patrullajes en la zona, elementos de la Policía Estatal ubicaron el vehículo sobre la avenida Cuauhtémoc, donde marcaron el alto al conductor y posteriormente realizaron su detención.

En tanto, las autoridades acordonaron el área donde fue localizado el cuerpo e iniciaron las diligencias ministeriales correspondientes. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica por el delito de homicidio con motivo de tránsito vehicular, y lo que resulte .

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr