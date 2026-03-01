En un mes, Ecatepec ha retirado más de 750 toneladas de basura con servicio de recolección nocturna

A un mes de su implementación, el programa gratuito de recolección nocturna de basura del gobierno de Ecatepec permitió el retiro de más de 750 toneladas de residuos, lo que contribuye al ordenamiento urbano y la prevención de inundaciones en la zona alta del municipio ubicado en el Estado de México.

Durante un recorrido de supervisión por la ruta Tablas del Pozo, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, reiteró que el atender directamente a la población permite identificar sus necesidades prioritarias .

“Estamos aquí y nos sirve también para ver todo lo que falta por hacer. Hay luz, hay servicios de basura ya gratuitos. Y yo supervisando y escuchando a los vecinos para saber qué más necesitan. El agua es prioridad para nosotros y este año vamos a resolver” Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec



Alcaldesa Azucena Cisneros Coss durante recorrido se supervisión de programa de recolección de residuos en Ecatepec. ı Foto: Cortesía

Cisneros Coss destacó que el programa opera con 20 rutas nocturnas gratuitas y permanentes, que recorren 375 calles de 87 colonias de la Sierra de Guadalupe y otras zonas prioritarias donde se concentraban tiraderos clandestinos.

Las rutas cubren principalmente colonias de la parte alta y comunidades como:

Tablas del Pozo

Tulpetlac

Lomas de San Carlos

Atzolco

Izcalli Ecatepec

Tierra Blanca

San Andrés de la Cañada

Santa Clara Coatitla

Xalostoc

San Cristóbal

Almarcigo Sur

Jardines de Santa Clara

Fuentes de Aragón (zonas altas)

La Preciosa

Benito Juárez Norte (parte alta)

Hank González (zona alta)

Luis Donaldo Colosio (zona alta)

La Esperanza (zona alta)

Nueva Aragón (franja alta)

Ampliaciones de la Sierra de Guadalupe

El servicio opera los lunes, miércoles y viernes de 22:00 a 01:00 horas y se articula con jornadas permanentes de limpieza de camellones, barrancas y espacios públicos, como parte del operativo preventivo rumbo a la temporada de lluvias.

Alcaldesa Azucena Cisneros Coss conoce en territorio las necesidades de la población de Ecatepec. ı Foto: Cortesía

En los recorridos participan elementos de la Marina, Policía Estatal, GOES , tránsito municipal y brigadas de Servicios Públicos, lo que refuerza la estrategia de proximidad y orden urbano.

Vecinas y vecinos de la zona alta reconocieron el impacto del servicio nocturno gratuito, al señalar que facilita la disposición de residuos después de la jornada laboral y representa un alivio económico para las familias.

“Está muy bien porque la gente ya se ha desocupado de todas sus actividades; esa es una ventaja para todos . Sigan trabajando de la misma manera para que esto vaya sumando; llevo 35 años viviendo aquí y nunca había entrado un camión aquí de Ecatepec”, destacó Miguel Sánchez Pineda, vecino de la comunidad.

Mientras que Ximena, vecina de la colonia Tablas del Pozo, subrayó que el programa evita cobros excesivos que anteriormente realizaban recolectores particulares. “Ahorita ya estaban abusando mucho. Por ejemplo: (por) una bolsa ya te cobraban como 60 o 70 pesos y tampoco era una bolsa muy grande”.

El gobierno municipal insistió en que la recolección nocturna será permanente, con evaluación semanal, para seguir fortaleciendo los servicios públicos y la prevención de riesgos en Ecatepec.

