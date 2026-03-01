Sube a 10 cifra de muertos por volcadura en Tlalnepantla, Morelos; hay 31 heridos

Autoridades de Morelos informaron que aumentó a 10 la cifra de muertos por la volcadura de un camión de pasajeros registrada la tarde del sábado en la autopista Xochimilco - Oaxtepec, en el municipio de Tlalnepantla, mientras que otras 31 resultaron heridas.

La cifra aumenta en dos el número de decesos, que hasta la tarde del sábado, cuando se reportaron los hechos, era de ocho. Mientras que el mismo día había informado que al menos 20 personas habían resultado lesionadas.

Equipos de emergencia de Protección Civil Morelos, junto a instituciones homólogas de CDMX y Edomex, atendieron el accidente. ı Foto: PC Morelos

A través de un comunicado, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos (CEPCM) informó que, al concluir las labores de atención derivadas del accidente, se obtuvo la información actualizada de las personas afectadas.

Detalló que los 31 lesionados fueron atendidos en varios hospitales cercanos a la zona del incidente.

Conductor perdió control de la unidad y cayó a un barranco, según primeros reportes. ı Foto: PC Morelos

Particularmente, los hospitales generales del IMSS Bienestar de Cuautla y Axochiapan, así como el comunitario de Ocuituco; el Hospital General de Zona No. 7 de Cuautla del IMSS Morelos y el Regional No.1 de Cuernavaca, asimismo la Clínica Hospital del ISSSTE en Cuautla.

Mientras que, aseguró, el Gobierno del Estado de Morelos brindará atención a las familias de las víctimas mortales y de todos los afectados.

Permanecerán abiertos los canales de comunicación correspondientes con el propósito de informar cualquier novedad derivada de las diligencias y valoraciones en curso, conforme avance la información oficial emitida por la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado Protección Civil del Estado de Morelos



El Gobierno del Estado de Morelos reafirma su solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas, al reiterar su compromiso de brindar el apoyo institucional necesario en este momento complejo, privilegiando siempre la atención humana y el respeto a las víctimas. Protección Civil del Estado de Morelos



Protección Civil de Morelos agradeció el apoyo de sus instituciones homólogas de la Ciudad y el Estado de México en la atención al incidente, especialmente en el “traslado y atención hospitalaria de las personas lesionadas”.

De acuerdo con lo reportado por medios locales el sábado, el camión afectado transportaba a un grupo de excursionistas provenientes de la alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, con destino al balneario de Oaxtepec, en el estado de Morelos.

Sin embargo, a la altura del kilómetro 61 de la citada autopista, el conductor perdió el control en una zona de curvas, lo que provocó la volcadura.

