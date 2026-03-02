¿De qué partido es Karina Barrón, la funcionaria detenida e imputada en Monterrey?

Este domingo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) registró la detención de la la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, Karina Marlén Barrón Perales.

De acuerdo con la información que se conoce, Barrón Perales fue detenida debido a una denuncia por presunta falsedad de declaraciones realizadas en 2024 en contra del senador, Waldo Fernández.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el senador Waldo Fernández apuntó que fue víctima de un montaje en el que señala, tuvo participación la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Apuntó que “ellos admitieron a trámite una denuncia de violación con una persona que nunca se identificó en ninguna parte del proceso, jamás se identificó” asimismo, precisó que no existió un dictámen médico o psicológico.

El senador dijo que el arresto de la funcionaria se derivó de una denuncia que él realizó “por extorsión, porque recibí una llamada de extorsión, esto fue días antes de la elección, y el día de hoy es una parte del proceso de justicia.”

🔴 “MONTAJE DE LA @FiscaliaNL “ 🔴

Fuerte y claro acusa @FdzWaldo a la Fiscalía de Nuevo León de querer “fabricar” un delito en su contra por una supuesta *VI0L@.CI0N* que nunca existió. ESCUCHEN AL SENADOR POR NUEVO LEÓN #ULTIMAHORA #KarinaBarron #AdrianDeLaGarza… pic.twitter.com/sIGw0yXNcq — Raymundo Ramírez Pompa CORRUPCIÓN en NUEVO LEÓN (@RRamirezPompa) March 2, 2026

Tanto la titular de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, como otras dos personas involucradas, recibieron prisión preventiva oficiosa por presunta extorsión y falsedad de declaraciones.

La audiencia de vinculación a proceso está programada para el sábado 7 de marzo, por lo que la funcionaria permanecerá en un penal estatal hasta que se determine su situación vinculación a proceso.

¿De qué partido es Karina Barrón?

Karina Marlén Barrón Perales es una funcionaria de Monterrey de 46 años de edad que nació el 3 de septiembre de 1979 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y que cursó la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad de Monterrey.

Actualmente la funcionaria es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero también ha militado en el Partido Acción Nacional (PAN) y en el partido Movimiento Ciudadano (MC).

Karina Barrón ı Foto: Especial

Barrón Perales ha ocupado distintos cargos públicos en el Ayuntamiento de Monterrey, incluyendo el cargo que ocupa desde 2024 como secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del ayuntamiento de Monterrey.

El pasado domingo el senador Waldo Fernández realizó una publicación en sus redes sociales apuntó que solicitó que la autoridad judicial “que la audiencia de imputación de hechos sea pública”, y que tanto él como sus abogados continúan en espera de la respuesta.

