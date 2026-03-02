Flex expande operaciones y refuerza su confianza en Aguascalientes.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la expansión de la empresa Flex en la entidad, con lo que su actual plantilla de 5 mil empleados se incrementará notablemente en los próximos meses. Con esta nueva inversión, Aguascalientes reafirma su lugar como uno de los destinos más sólidos y competitivos para la industria en México y el mundo.

“Hoy, anunciamos una noticia que nos llena de orgullo y que posiciona con mayor firmeza a Aguascalientes en el escenario internacional. Flex amplía sus operaciones gracias a la confianza en el talento y la capacidad de nuestra gente. Esta expansión habla del presente que vivimos y del futuro que estamos construyendo”, destacó Tere Jiménez.

Subrayó que Aguascalientes se ha consolidado como un estado donde las empresas encuentran condiciones reales para prosperar, generar empleo digno y elevar la calidad de vida de las familias. Dijo que la decisión de una compañía global como Flex, de fortalecer su presencia en la entidad, confirma que aquí hay seguridad, tranquilidad, certeza jurídica, un entorno propicio para crecer, respeto a la propiedad privada y un gobierno que acompaña a las inversiones con soluciones concretas.

TE RECOMENDAMOS: INPI y Conapred encabezaron la Segunda Asamblea Plan de Justicia del Pueblo Afromexicano de Guerrero y Oaxaca consolida el reconocimiento de sus derechos

“Que una empresa global como Flex decida crecer aquí es una señal clara de que contamos con talento local, con visión y con compromiso. Aquí hay rumbo y hay capacidad. Sigamos adelante con unidad y determinación, demostrando cada día por qué Aguascalientes es y seguirá siendo el Gigante de México”, recalcó la gobernadora.

Por su parte, Víctor Brizuela, vicepresidente de operaciones de Flex Aguascalientes, destacó que este momento marca un nuevo capítulo en una historia de más de cuatro décadas en el estado.

“Hoy, no solo inauguramos un nuevo edificio; damos un paso histórico en una trayectoria de crecimiento constante y confianza en nuestros clientes. Flex Aguascalientes se consolida como el centro de robótica, resultado de un ecosistema sólido, talento especializado, instituciones educativas de calidad, una robusta red de proveeduría y una visión compartida entre empresa y gobierno”, señaló.

Detalló que la planta integra procesos de metal, inyección de plástico, construcción de tablillas, laboratorios certificados y ensambles electromecánicos, lo que permite ofrecer velocidad, precisión y calidad de clase mundial. Actualmente, Flex genera más de 5 mil empleos directos y trabaja con 900 proveedores, dinamizando la economía regional.

En su intervención, Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, afirmó que este proyecto es resultado de una estrategia clara de crecimiento sostenido.

“Este proyecto refleja la visión de nuestra gobernadora de continuar avanzando y generando oportunidades para que los jóvenes se empleen y para que las empresas se consoliden. Desde la Secretaría estamos convencidos de que Aguascalientes debe ser líder, con bases sólidas que permitan a las compañías crecer y, al mismo tiempo, fortalecer la calidad de vida de quienes trabajan en ellas”, expresó.

En el evento, también estuvieron presentes César Medina, presidente municipal de Jesús María; Salvador Alcalá Durán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo del H. Congreso del Estado; Jorge Tiscareño, director de Operaciones Flex; Francisco Cerda, director general de Recursos Humanos Flex; Columba Garza, directora senior de Gestión de Programas y Heréndira Delgado, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Flex.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR