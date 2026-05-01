¿Quién era Homar Salas, el líder electo del Stasac asesinado en Culiacán?

El dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), Homar Salas Gastélum, fue asesinado la tarde del 30 de abril del 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen contra Homar Salas Gastélum fue en su domicilio, ubicado en las calles Oriente 12 y Oriente 10, cuando sujetos armados irrumpieron en el sitio y abrieron fuego en su contra y la de su acompañante.

Al lugar llegaron las autoridades y confirmaron que Homar Salas Gastélum y el otro hombre identificado como su escolta, ya no contaban con signos vitales.

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El pasado 13 de febrero se llevaron a cabo las elecciones para la nueva dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, donde Homar Salas Gastélum ganó la contienda con mil 785 votos.

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán es una organización gremial encargada de representar y defender los derechos de los trabajadores de la Alcaldía.

Entre sus principales funciones se encuentran la negociación de contratos colectivos, la gestión de prestaciones y es el enlace entre los empleados y el gobierno municipal.

Homar Salas Gastélum era el secretario general electo de la Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.

En febrero de este año, Homar Salas Gastélum ganó las elecciones, las cuales, según medios locales, estuvieron marcadas por amenazas, intimidaciones, renuncias de aspirantes y mensajes para inhibir la participación.

Después de haber ganado la elección, Homar Salas Gastélum y su familia, fueron atacados a balazos cuando se encontraban en su hogar; no hubo lesionados.

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán tenía planeado realizar un desfile por el Día del Trabajo este 1 de Mayo, incluso Homar Salas Gastélum, hizo la invitación en redes sociales para unirse al recorrido por calles principales de Culiacán; en los próximos días asumiría el cargo formalmente.

🚨 El dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Homar Salas Gastélum, fue asesinado a balazos este jueves.https://t.co/dCOqRiv2UU pic.twitter.com/wGlBgtDoa0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 30, 2026

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FGR