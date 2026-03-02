Plan de Justicia del Pueblo Afromexicano de Guerrero y Oaxaca consolida el reconocimiento de sus derechos.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes y la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Claudia Morales Reza, encabezaron la Segunda Asamblea del Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, a fin de definir y consolidar las acciones prioritarias a implementar en 2026.

Ante representantes de las 318 comunidades afroamexicanas que integran este Plan de Justicia y Desarrollo, el titular del INPI aseguró que este Plan de Justicia es un ejercicio de diálogo y construcción colectiva, que da cumplimiento al mandato constitucional del Artículo 2º, que en el apartado C, reconoce a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Al presentar el objetivo y metodología de trabajo de la Segunda Asamblea, Regino Montes, añadió que hay una manifestación expresa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de implementar a cabalidad la reforma constitucional al Artículo 2° y que la Constitución no quede en letra muerta. “En la Cuarta Transformación de la vida pública nacional, es una prioridad, la atención especial a los pueblos indígenas y afromexicanos”, reafirmó.

Detalló que este Plan de Justicia se encuentra dentro del Programa “General Lázaro Cárdenas del Río”, con una cobertura territorial que contempla 15 municipios del estado de Guerrero y 15 del estado de Oaxaca; 318 comunidades afromexicanas, con un total de 96 mil 161 personas beneficiadas.

Al hacer la inauguración formal, la presidenta del Conapred destacó la importancia de que la Segunda Asamblea Regional del Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca se llevara a cabo el primero de marzo, Día de la Cero Discriminación.

“Para el pueblo afromexicano, hablar de cero discriminación es hablar de una lucha larga contra el racismo, la invisibilización y la negación de su aporte a la construcción de México”, agregó.

Por ello, enfatizó, hoy se dialoga y se construyen acuerdos, para dar paso a acciones concretas que reconocen la historia y respetan la identidad. “En Conapred refrendamos nuestro compromiso de acompañar este proceso con claridad y convicción. No venimos a decirles qué necesitan. Venimos a caminar junto a ustedes para que este Plan se traduzca en acciones reales”, puntualizó.

Por su parte, la presidenta municipal de San Juan Bautista Lo de Soto, Irasema Leyva Ojeda, resaltó que este plan “es justicia social para los pueblos afromexicanos, que durante décadas no teníamos. Hoy gracias a nuestra Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por fin tenemos la certeza que con la suma de esfuerzos de los tres niveles de Gobiernos podemos realizar grandes obras y así cubrir las necesidades de nuestros pueblos”, señaló.

En su mensaje, el secretario de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del estado de Oaxaca, Víctor Manuel Vásquez Castillejo calificó como un hecho histórico la consolidación de este Plan de Justicia, “gracias a la llegada del Gobierno de la Cuarta Transformación, que puso a los pueblos indígenas y afromexicanos en el centro de la agenda nacional”, aseveró.

En tanto, el secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del estado de Guerrero, Abel Bruno Arriaga señaló que el Plan de Justicia es un esfuerzo que busca reconocer y reparar las injusticias históricas contra los pueblos indígenas y afromexicanos.

Se consolida Plan de Justicia y Desarrollo

A fin de saldar la deuda histórica con los pueblos afromexicanos, este Plan de Justicia avanza con hechos concretos en atención a las 484 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de los Pueblos Indígenas en su carácter de sujetos de derecho público.

El director general del INPI destacó que el Catálogo es un instrumento vivo que está en permanente actualización, el cual fue construido desde el trabajo en territorio “no desde las oficinas, hemos salido a recorrer las comunidades, a entrevistar a las autoridades”, afirmó.

Destacó que otro avance fundamental, es la asignación del recurso público a través del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social en su componente indígena y afromexicano, en el que se asignó, en el año 2025, un total de 134 millones618 mil pesos a 310 comunidades afromexicanas, tanto en la costa chica de Guerrero como en Oaxaca. También resaltó la ampliación y modernización de la carretera costera de San Marcos a Cuajinicuilápam que permite mejorar la conectividad en beneficio de las comunidades afromexicanas tanto de Oaxaca como de Guerrero.

Asimismo, la creación de la primera Universidad Afromexicana, como un logro por el reconocimiento del pueblo negro afromexicano para brindar educación universitaria a jóvenes de Oaxaca y Guerrero a fin de frenar la migración y deserción escolar y la asignación de la primera concesión para prestar servicio de radiodifusión de uso social a favor del pueblo afromexicano.

Luego que los asambleístas se reunieron en 7 mesas de trabajo correspondientes a los ejes temáticos que integran el Plan, acordaron dar seguimiento puntual a las acciones para el fortalecimiento de la cultura afromexicana, así como para el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos afromexicanos, y a la construcción de 6 caminos artesanales para el ejercicio fiscal 2026, entre otros acuerdos.

En suma, los participantes acordaron fortalecer la coordinación entre las distintas dependencias del Gobierno de México y autoridades municipales afromexicanas para seguir consolidando este Plan de Justicia.

Finalmente, los asambleístas acordaron que la tercera asamblea se realizará el próximo 27 de junio en la comunidad afromexicana de Marquelia, Guerrero.