Nombra gobernadora Margarita González Saravia a José Luis Bucio como titular de la SSPC Morelos

La gobernadora Margarita González Saravia designó al General José Luis Bucio Quiroz como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos.

Lo anterior, responde al compromiso de fortalecer la seguridad pública mediante acciones coordinadas de prevención, combate al delito y reinserción social, orientadas a proteger a las personas y preservar el orden y la paz pública. Asimismo, se consolida la coordinación con la Federación, en alineación con la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

Durante el acto, la mandataria estatal Margarita González Saravia reconoció la disposición y trabajo institucional realizado por Miguel Ángel Urrutia Lozano, así como su contribución en las tareas de construcción de paz en la entidad.

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José Luis Bucio Quiroz cuenta con una larga y destacada trayectoria al servicio de la nación. A lo largo de su carrera ha ocupado mandos clave, entre ellos comandante del 76/o y 38/o Batallones de Infantería; jefe de Estado Mayor de la 24/a Zona Militar; comandante de la 24/a Zona Militar en Cuernavaca, Morelos; y de la 43/a Zona Militar en Apatzingán, Michoacán. Asimismo, se desempeñó como coordinador estatal de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Su experiencia en el estado le permite conocer el territorio, su contexto y los retos en materia de seguridad en la entidad.

Con esta incorporación, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de trabajar todos los días por la tranquilidad de las familias morelenses, con instituciones sólidas, coordinación permanente y una estrategia integral para consolidar la paz en el estado.

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FGR