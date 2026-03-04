Anuncian paro indefinido en UAEM campus Chamilpa tras caso Kimberly Joselín.

Después de que hallaron el cuerpo de Kimberly Joselín, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) campus Chamilpa anunciaron un paro indefinido.

Los inconformes exigieron a las autoridades mejores condiciones de seguridad para la comunidad universitaria, después de la desaparición y posterior muerte de la joven alumna de la Facultad de Administración de la UAEM.

Los estudiantes indicaron que el paro indefinido seguirá hasta que haya un plan claro sobre la forma de accionar ante presuntos infiltrados en una marcha en Plaza de Armas, donde se realizaron algunas pintas.

“Es un paro indefinido hasta que nosotros nos organicemos para saber también con los demás compañeros qué vamos a hacer y cómo vamos a accionar”, dijeron.

Además, pidieron la destitución de la rectora de la institución educativa por presuntamente no dar soluciones tangibles en seguridad.

“Con la rectora, ahorita, el asunto es que estamos pidiendo su destitución. Queremos su destitución. Ya faltan muchas cosas”, indicó un grupo de alumnos ante medios de comunicación.

El plantón se mantuvo después de que ayer, al menos 65 estudiantes permanecieron en el campus Chamilpa durante la noche en plantón, como forma de protesta tras el caso Kimberly Joselín.

También organizaron diferentes protestas que buscan obtener respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades universitarias.

El martes, la Fiscalía de Morelos informó el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona norte de Cuernavaca, dentro del polígono de búsqueda relacionado con Kimberly Joselín .

El descubrimiento ocurrió durante un operativo en el que participaron elementos de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, la Agencia de Investigación Criminal y la Coordinación General de Servicios Periciales.

