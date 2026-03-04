Inauguran la Gira del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA en Guanajuato.

“Hoy, el corazón de Guanajuato late al mismo ritmo que el corazón del mundo: al ritmo de un balón rodando por el campo. Hablar de futbol en Guanajuato no es hablar de un pasatiempo; es hablar de nuestra sangre, de nuestra tradición y de nuestro orgullo", expresó la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al participar en la Inauguración de la Gira del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA.

Aquí en Guanajuato respiramos y crecemos con el futbol, subrayó la Gobernadora al encabezar este evento en la antesala del Mundial 2026, en la sexta edición del Tour del Trofeo que recorre más de 70 países durante más de 170 días.

“Para mí es un verdadero honor poder estar aquí, lo que tenemos frente a nosotros es un trofeo icónico, el sueño de millones de futbolistas, el anhelo de las naciones y de las aficiones, es el símbolo de la cúspide del esfuerzo, es historia pura”, dijo la Mandataria Estatal.

En México, la Copa del Mundo visitará 10 ciudades durante más de 25 días, y León fue elegida como una de ellas. El 4 y 5 de marzo, las y los aficionados podrán contemplar de cerca el trofeo más codiciado del futbol en el planeta en las instalaciones del Polifórum.

Esto significa una oportunidad para conectar historia, identidad y futuro, dijo la Gobernadora, quien posó junto al famoso trofeo que mide 36.8 centímetros, pesa poco más de 6 kilos y está elaborado en oro de 18 quilates con base de malaquita.

El máximo galardón del futbol internacional solo puede ser tocado por campeones del mundo y jefes de Estado, razón por la cual, Edmílson Gomes de Moraes, campeón del Mundo con la Selección de Brasil en Corea - Japón 2002, visitó la ciudad de León como Leyenda invitada por la FIFA.

Hoy Guanajuato recibe un símbolo que representa historia, esfuerzo y el sueño de millones de futbolistas en el mundo. ⚽🏆



Le dimos la bienvenida en León al Trofeo Original de la @FIFAWorldCup, en su gira rumbo al Mundial 2026. Gracias a Coca-Cola y FEMSA por hacerlo posible.… pic.twitter.com/b48xhC0fN6 — Libia Dennise (@LibiaDennise) March 4, 2026

Después del evento protocolario, la Gobernadora Libia Dennise vivió una experiencia inmersiva en donde la afición puede revivir momentos históricos de la Copa del Mundo, apreciar los balones de cada edición y admirar posters oficiales y camisetas usadas por campeones del Mundo.

La 23ª edición de la Copa Mundial de Futbol 2026 representa una oportunidad estratégica para Guanajuato, por ello, el Gobierno de la Gente impulsa una campaña integral de promoción turística para posicionar a Guanajuato como destino complementario.

Guanajuato promueve su oferta turística bajo una visión clara, turismo con identidad, sostenible y con derrama económica para las familias, debido a que su cercanía con ciudades sede como Ciudad de México y Guadalajara, que le coloca en una ubicación privilegiada para atraer visitantes nacionales e internacionales.

En este evento estuvo presente Alejandra Gutiérrez Campos, Presidenta Municipal de León; Aldo Castrejón Gamiño, Director de Asuntos Corporativos y Gubernamentales de Coca-Cola; Johanna Asiain Carbonell, Gerente de Asuntos Públicos de Coca Cola México; Juan Carlos Montesinos Carranza, Presidente del Consejo Directivo del Sistema DIF Estatal; integrantes del Gabinete de la Gente; Presidentes de Cámaras Empresariales e invitados espaciales.