‘La Transformación debe sentirse en los hogares’, asegura Lorena Cuéllar.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que la verdadera transformación del estado no solo se mide en infraestructura, sino en los cambios que las políticas públicas generan en la vida diaria de las familias.

Durante los “Encuentros Tlaxcaltecas” en el municipio de Xaloztoc, la mandataria estatal señaló que la prioridad de su administración ha sido llevar programas, apoyos y servicios directamente a los hogares, especialmente a quienes durante años no tuvieron acceso a atención médica, apoyos sociales o servicios básicos.

“Lo más importante para mi gobierno es entrar a los hogares de la gente y transformar la vida de las familias, que una persona que no veía pueda volver a ver a sus seres queridos, que alguien que no podía caminar hoy pueda hacerlo con una prótesis, o que una comunidad cuente con agua y luz. Eso es lo que realmente cambia la vida de las personas”, expresó.

Cuéllar Cisneros destacó que su administración ha impulsado obras y acciones para respaldar a los municipios. En el caso de Xaloztoc, informó que el gobierno estatal ha destinado 37 millones de pesos adicionales al presupuesto municipal para obras de infraestructura, entre ellas la rehabilitación integral de vialidades.

Asimismo, resaltó la operación de programas sociales como las Unidades de Bienestar para tu Salud y de Nutrición, los apoyos económicos para emprendedores y la entrega de ayudas funcionales para personas con discapacidad.

La gobernadora señaló que su administración ha priorizado áreas estratégicas como la salud, donde se han invertido 13 mil millones de pesos, así como proyectos de seguridad como el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), construido con una inversión de 298 millones de pesos mediante ahorros y manejo eficiente del presupuesto.

También destacó que el gobierno estatal impulsa proyectos para fortalecer el desarrollo regional, entre ellos la Ciudad Administrativa en Yauhquemehcan, la Ciudad del Abasto y el Polo de Desarrollo en Huamantla, la Ciudad del Deporte en Apizaco y la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento en Amaxac, iniciativas orientadas a generar crecimiento económico y nuevas oportunidades.

Cuéllar Cisneros también reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar infraestructura estratégica en el estado, como el nuevo Hospital Regional de Tlaxcala y proyectos de saneamiento que contarán con una inversión federal cercana a mil millones de pesos.

La directora del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de Jóvenes y Personas Adultas (ITEJPA), Michaelle Brito Vázquez, señaló que los “Encuentros Tlaxcaltecas” permiten acercar a las dependencias estatales con la ciudadanía y difundir los programas, servicios y apoyos disponibles para mejorar la calidad de vida de las familias.

Indicó que la actual administración se distingue por combatir rezagos históricos, impulsar el desarrollo económico con justicia social y generar oportunidades que lleguen hasta el hogar más alejado, lo que ha permitido que Tlaxcala sea referente nacional en seguridad, reducción de la pobreza, combate al rezago educativo y apoyos para personas con discapacidad.

Por su parte, la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Mónica Jazmín Jiménez Gutiérrez, destacó que además del crecimiento económico existen programas que respaldan a quienes emprenden o sostienen pequeños negocios, como “Jefas de Familia” del DIF Estatal, “Bienestar para Personas Indígenas” y los esquemas de financiamiento del Fomtlax.

En tanto, el secretario de Movilidad y Transporte, Marco Tulio Munive Temoltzin, subrayó que la transformación en Tlaxcala se refleja en la vida diaria de las familias, ya que una red de programas sociales acompaña hoy a 9 de cada 10 hogares, con apoyos alimentarios, mejora de vivienda, atención a personas con discapacidad y adultos mayores, además de mayores oportunidades educativas, culturales y deportivas.

Al evento asistieron integrantes del Cabildo de Xaloztoc, familias y habitantes de comunidades de esta demarcación, además de funcionarios estatales como Eduardo Rubén Hernández Tapía, secretario de Infraestructura, y Lucero Morales Tzompa, directora del ITJ; el diputado local, Jaciel González Herrera; y el presidente municipal de Tocatlán, Sergio Avendaño Pérez.

