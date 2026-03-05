Marcha 8M 2026 en Puebla: horarios, rutas y contingentes

Esto es lo que debes de saber

Diversas colectivas feministas, organizaciones civiles y familiares de víctimas convocaron a movilizaciones en la ciudad de Puebla el próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Las marchas tienen como objetivo visibilizar la violencia de género, exigir justicia para víctimas de feminicidio y desaparición, así como demandar mejores políticas públicas que garanticen la seguridad de las mujeres.

Las actividades comenzarán desde la mañana con distintos eventos y concentraciones en el centro de la capital poblana, organizados por colectivos feministas y familiares de víctimas.

Horarios de las movilizaciones

De acuerdo con las convocatorias difundidas por organizaciones y colectivas, estas son algunas de las actividades programadas:

09:00 horas – El colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla realizará una concentración en el Zócalo de Puebla, donde instalarán una exposición de fotografías de personas desaparecidas.

10:00 horas – Se celebrará una misa en la Catedral de Puebla , dedicada a mujeres desaparecidas y víctimas de violencia.

13:00 horas – El contingente de mujeres diversas se reunirá en el reloj conocido como “El Gallito”, en Paseo Bravo , con salida prevista alrededor de las 14:00 horas.

14:00 horas – El colectivo Tribu Malala convocó a una movilización desde el Conservatorio de Música, dirigida principalmente a mujeres que participarán por primera vez y a madres que asistirán con infancias.

14:30 horas – Contingentes como Madres Exigiendo Justicia y la Red de Mujeres Artistas se concentrarán en el Mercado de Sabores.

16:00 horas – Iniciará la marcha principal conocida como la “Marea Morada” desde Paseo Bravo.

Ruta prevista de la marcha principal

La movilización principal contempla un recorrido por algunas de las vialidades más importantes del centro de Puebla. La ruta aproximada sería la siguiente:

Paseo Bravo (Reloj “El Gallito”) – punto de salida

Avenida Reforma

Paso por el Zócalo y el Palacio Municipal

Boulevard 5 de Mayo

Fiscalía General del Estado de Puebla – punto final de la movilización

Colectivos que participarán

Entre las organizaciones y grupos que han confirmado su participación se encuentran:

Latido Común

Voz de los Desaparecidos en Puebla

Tribu Malala

Madres Exigiendo Justicia

Red de Mujeres Artistas

Colectivas feministas, estudiantiles y organizaciones civiles

Las organizadoras prevén la participación de miles de mujeres en las diferentes movilizaciones programadas durante el día. Entre los contingentes también se contempla la presencia de familiares de personas desaparecidas, estudiantes, mujeres de pueblos originarios y activistas que buscan visibilizar distintas formas de violencia de género.

