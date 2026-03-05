Marcha 8M en Oaxaca 2026: horarios, rutas y contingentes

Oaxaca se prepara para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con diversas movilizaciones y actividades culturales programadas para este 8 de marzo de 2026.
La ciudad y otros municipios del estado se suman a las marchas del 8M, un evento que busca visibilizar la lucha contra la violencia de género y exigir igualdad de derechos para las mujeres.
Horarios de las movilizaciones
En Oaxaca de Juárez, la capital del estado, se prevén varios puntos de concentración y marchas:
- 09:00 h: Marcha de la Sección 22 de la CNTE desde el Mercado Zonal de Santa Rosa hacia el Zócalo.
- 14:00 h: Concentración en la Fuente de las Ocho Regiones, seguida de una movilización por las principales calles del centro.
- 14:30 h: Contingente del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, identificado con playeras naranjas y pancartas, que se unirá a la marcha en curso.
Actividades previstas de la marcha
Fuera de la capital, diferentes municipios también tendrán actividades y marchas:
En Tuxtepec: Salida a las 10:00 h desde el Parque Hidalgo rumbo al Parque Juárez.
En Huajuapan de León: A las 16:30 h, concentración en el Hemiciclo a Juárez y posteriormente un tendedero de denuncias para visibilizar casos de violencia.
En Santo Domingo Tehuantepec: Marcha que iniciará a las 16:00 h en el Campo 20 de noviembre.
En Juchitán: A las 17:00 h, movilización que partirá del Parque Charis hacia el Monumento a la Mujer de las Iguanas, con un picnic previo en el Foro Ecológico.
Además de las marchas, los organizadores han previsto talleres, conversatorios y actividades culturales, con el objetivo de sensibilizar sobre los derechos de las mujeres y la necesidad de erradicar la violencia de género en todas sus formas.
Ruta principal
Las organizaciones feministas y activistas independientes convocan a participar bajo la consigna “Ya volvimos a salir” el próximo 8 de marzo.
- Punto de reunión: Fuente de las Ocho Regiones (centro de Oaxaca de Juárez).
- Hora de concentración: 14:30 horas.
- Recorrido: Las participantes partirán desde la Fuente de las Ocho Regiones con destino a la Catedral Metropolitana de Oaxaca.
El 8M se ha consolidado como un día de movilización nacional e internacional, donde colectivos y sociedad civil se unen para recordar los avances alcanzados en la lucha por la igualdad y los retos pendientes.
En Oaxaca, las autoridades locales recomiendan a la ciudadanía planear sus traslados y respetar las rutas de las marchas, con el fin de garantizar la seguridad de las participantes y minimizar afectaciones al tránsito.
MSL