Marcha 8M en Oaxaca 2026: horarios, rutas y contingentes

Oaxaca se prepara para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con diversas movilizaciones y actividades culturales programadas para este 8 de marzo de 2026.

La ciudad y otros municipios del estado se suman a las marchas del 8M, un evento que busca visibilizar la lucha contra la violencia de género y exigir igualdad de derechos para las mujeres.

El concepto de sororidad ha ganado relevancia en el contexto del Día Internacional de la Mujer, ya que representa el apoyo mutuo entre mujeres en la lucha. ı Foto: Cuartoscuro

Horarios de las movilizaciones

En Oaxaca de Juárez, la capital del estado, se prevén varios puntos de concentración y marchas:

09:00 h: Marcha de la Sección 22 de la CNTE desde el Mercado Zonal de Santa Rosa hacia el Zócalo.

14:00 h: Concentración en la Fuente de las Ocho Regiones , seguida de una movilización por las principales calles del centro.

14:30 h: Contingente del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, identificado con playeras naranjas y pancartas, que se unirá a la marcha en curso.

Marchan miles de mujeres por el 8M en la Ciudad de México. ı Foto: Mariel Caballero / La Razón

Actividades previstas de la marcha

Fuera de la capital, diferentes municipios también tendrán actividades y marchas:

En Tuxtepec: Salida a las 10:00 h desde el Parque Hidalgo rumbo al Parque Juárez.

En Huajuapan de León: A las 16:30 h, concentración en el Hemiciclo a Juárez y posteriormente un tendedero de denuncias para visibilizar casos de violencia.

En Santo Domingo Tehuantepec: Marcha que iniciará a las 16:00 h en el Campo 20 de noviembre.

En Juchitán: A las 17:00 h, movilización que partirá del Parque Charis hacia el Monumento a la Mujer de las Iguanas, con un picnic previo en el Foro Ecológico.

Además de las marchas, los organizadores han previsto talleres, conversatorios y actividades culturales, con el objetivo de sensibilizar sobre los derechos de las mujeres y la necesidad de erradicar la violencia de género en todas sus formas.

Ruta principal

Las organizaciones feministas y activistas independientes convocan a participar bajo la consigna “Ya volvimos a salir” el próximo 8 de marzo.

Punto de reunión: Fuente de las Ocho Regiones (centro de Oaxaca de Juárez).

Hora de concentración: 14:30 horas.

Recorrido: Las participantes partirán desde la Fuente de las Ocho Regiones con destino a la Catedral Metropolitana de Oaxaca.

Marcharon más de 200 mil mujeres en el 8M CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

El 8M se ha consolidado como un día de movilización nacional e internacional, donde colectivos y sociedad civil se unen para recordar los avances alcanzados en la lucha por la igualdad y los retos pendientes.

En Oaxaca, las autoridades locales recomiendan a la ciudadanía planear sus traslados y respetar las rutas de las marchas, con el fin de garantizar la seguridad de las participantes y minimizar afectaciones al tránsito.

