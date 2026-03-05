Recibe la alcaldesa de Guadalajara Vero Delgadillo Premio Internacional por Limpia Guadalajara

En la imagen la alcaldesa de Guadalajara.

“En Guadalajara ya no somos de la basura, somos de la limpieza"

El Gobierno de Guadalajara recibió el Premio Trayectoria en la Gestión de Residuos 2026 por la estrategia Limpia Guadalajara, con la que se logró municipalizar el servicio de recolección, alcanzando niveles de eficiencia superiores al 90 por ciento.

La Presidenta Vero Delgadillo recibió el galardón entregado por DSLATAM ISWA México, Asociación de Profesionales en Residuos, con un reconocimiento al personal que consolidó una prestación eficiente del servicio.

“En Guadalajara ya no somos de la basura, somos de la limpieza (…) Desde el 18 de diciembre del 2024, en un proceso histórico, con el apoyo de este maravilloso equipo, aventamos la operación que le vino a transformar la lógica a la ciudad. Y desde el primer día, con los de la limpieza, tenemos un nivel de efectividad del 95 por ciento”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Supera tres veces el promedio nacional Aguascalientes lidera el crecimiento salarial en México

Vero Delgadillo recordó que, junto con el equipo de Gobierno, en especial la Coordinación de Servicios Públicos, se decidió enfrentar el problema y equipar al Municipio con camiones recolectores, personal y una estrategia que va más allá de la recolección.

La DSLATAM, que pertenece a la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, reconoció el trabajo que el Gobierno hizo al adquirir 160 camiones para armar las rutas de recolección en las 441 colonias del Municipio, así como la creación de los Escuadrones de la Limpieza, que se encargan de acercar los Servicios Públicos a las Comunidades.

También, destacó la creación del Organismo Público Descentralizado GDLimpia con el cual se garantizaron los derechos de los trabajadores de la limpieza y se dignificó la labor que realizan.

Con la estrategia Guadalajara Limpia, la Ciudad busca consolidarse como un espacio limpio ordenado y de calidad para vivir.

El premio también fue recibido por el Coordinador de Servicios Públicos, Óscar Villalobos, y el titular del OPD GDLimpia, Julián Cerda, dos de los actores principales en el proceso de municipalización.

Para saber

Limpia Guadalajara es una estrategia de ocho pasos con los que se busca tener un nuevo modelo de gestión de residuos.

El 18 de diciembre de 2024, el Municipio retomó el control del servicio de recolección de residuos, luego de una concesión de 30 años.

Desde el primer día, se logró tener una eficiencia superior al 90 por ciento

Se adquirieron 160 camiones recolectores, lo que representó una inversión de mil 613 millones de pesos

Además, se formaron los Escuadrones de Limpieza, con una inversión de 265 millones 750 mil pesos

En el primer año de operación, se recolectaron 638 mil 957 toneladas de residuos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR