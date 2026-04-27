Señalan a Bertha Ahued Malpica, diputada de Morena, por organizar preboda en Sevilla con gasto de 7 mdp

Bertha Ahued Malpica, diputada local de Veracruz, en imagen de archivo.

Bertha Ahued Malpica, diputada local de Veracruz, fue exhibida en redes sociales por presuntamente organizar una lujosa preboda realizada en Sevilla, España.

Algunos medios señalan que el festejo organizado por Bertha Ahued Malpica fue para su hija, en tanto otros citan que en realidad fue para su sobrina, ante lo cual la legisladora no se ha pronunciado.

El festejo que reunió a más de 200 personas durante la Feria de Sevilla 2026, implicaría un gasto cercano a 7 millones de pesos; 334 mil 500 euros, según reportes periodísticos.

La celebración incluyó banquete, ambientación temática, música, transporte y logística para decenas de invitados que habrían viajado desde México.

🚨La diputada de Veracruz, Bertha Ahued Malpica, en el ojo del huracán poque organizó una preboda de lujo en Sevilla, para su hija.



La preboda, según, medios locales costó más de siete millones de pesos mexicanos. pic.twitter.com/BA5cBLuRGO — Irving (@IrvingPineda) April 27, 2026

Bertha Ahued Malpica es diputada local de Morena por el estado de Veracruz.

Hasta ahora, ni la diputada Bertha Ahued Malpica ni el partido Morena han emitido una postura pública sobre los señalamientos relacionados con la preboda en Sevilla.

Mi sobrina hermosa ! Les deseo un amor infinito !! ♥️♥️ pic.twitter.com/aVSdvReGsW — Bertha Ahued Malpica (@gordahued) April 26, 2026

Bertha Ahued Malpica es diputada local de Morena en Veracruz y también empresaria del sector mediático.

Cuenta con estudios en Sistemas de Computación Administrativa por el ITESM y ha tenido una trayectoria destacada en ámbitos empresariales y sociales del estado.

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FGR