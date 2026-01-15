Gobierno de Vero Delgadillo invertirá 2 mil 200 millones de pesos en obra pública para Guadalajara

La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, presentó el Plan Anual de Obra Pública 2026, con el que el Gobierno “Le Pone Corazón a la Ciudad” y que representa una inversión superior a los 2 mil 200 millones de pesos.

Ante los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Vero Delgadillo explicó que el programa de obra encuadra en la visión “La Ciudad que te Cuida” y que consolida los tres pilares del Gobierno: Seguridad de Proximidad; Mejores Espacios y Servicios Públicos, y la Política Social con Enfoque de Cuidados.

“Para nosotros la infraestructura y la obra pública no es solo un ornamento es una forma de construir ciudadanía”

El Plan Anual de Obra Pública 2026, agregó la Presidenta Vero Delgadillo prioriza la intervención y conservación vial. El 42.6 por ciento de los recursos se irá a la rehabilitación de las calles de concreto, sustitución de líneas hidráulicas y drenaje, construcción de banquetas y cruceros seguros, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de las vialidades.

“Vamos a tener la tajada más grande del pastel en calles (…) arrancamos con las vialidades de acceso a la Ciudad, que claro, conectará con las actividades del mundial, las más importantes de Guadalajara, y después nos iremos para el sur, para el oriente y otros puntos importantes" detalló.

Otra prioridad es la recuperación y mantenimiento de los espacios públicos y recreativos. A este rubro, informó la Presidenta Vero Delgadillo se destinarán más de 436 millones de pesos.

Con este recurso, dijo Vero Delgadillo se busca intervenir puntos estratégicos que fortalezcan el tejido social y fomenten la construcción de comunidad.

Vero Delgadillo adelantó un programa de intervención de espacios neurológicos para la Ciudad, es decir, aquellos con más actividad social.

En 2025, el Gobierno de Guadalajara consolidó la primera red territorial de cuidados en el país con la creación de las Comunidades de Cuidado, con las que acercan servicios y actividades a las colonias según las necesidades que estas tengan.

Para ello, es necesario mejorar el equipamiento social existente. A este rubro se destinarán 265 millones de pesos que ayudarán a fortalecer las Comunidades de Cuidado.

“Tenemos 267 espacios públicos, entre bibliotecas, estancias, mercados, parques y unidades deportivas. Así las organizamos para que toda la comunidad tenga algo qué hacer y a dónde ir (...) es así que diseñamos las Comunidades de Cuidados, que lo que hacen es racionar la infraestructura pública que ya tiene el municipio para que todos reciban servicios”.

Las Unidades de la Cruz Verde son parte importante de estas Comunidades y en 2026 se destinarán más de 106 millones de pesos para mejorar el equipamiento y rehabilitar la Ignacio Allende y la Delgadillo Araujo.

Vero Delgadillo agregó que se está gestionando ante el Gobierno del Estado para que, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública se pueda intervenir la Cruz Verde Francisco Ruiz, ubicada en la zona de Medrano.

La Presidenta Vero Delgadillo refirió que en el Plan se da continuidad a proyectos torales como la iluminación de las unidades habitacionales, el fortalecimiento de los Senderos Seguros en los entornos escolares, acciones de movilidad que garanticen la seguridad para todos los usuarios de la vía, así como obras de acupuntura urbana elegida por las y los vecinos durante los Martes Comunitarios y que tienen un gran impacto en su calidad de vida.

Para la prevención de inundaciones se destinarán 60 millones de pesos, mientras que para los mercados se destinarán 119 millones.

Dentro de esta bolsa, está el proyecto de intervención del Mercado San Juan de Dios con un presupuesto aproximado de 30millones de pesos.

“Son un aproximado de 15 millones de pesos para la intervención de los entornos de Mercado San Juan de Dios, y otros 15 millones de pesos para un proyecto de imagen urbana al interior del mercado, mismo que (…) estamos trabajando con el INHA y otras instancias para poderlo intervenir", apuntó Vero Delgadillo.

El director de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz, destacó que las calles, así como la infraestructura que se prevé en este plan, tienen un impacto importante para las comunidades ya que las vialidades son los espacios que más se usan.

“Las calles y las banquetas son la petición número uno de las y los ciudadanos, tanto en el Norte, en el Sur, en el Oriente y en el Poniente de la ciudad, por lo que, es en este punto en donde estamos enfocando la obra pública, sobre todo en las vías que tienen mayor conectividad para brindar un mayor beneficio” señaló.

Mirna Avilés, presidenta del CICEJ, destacó que el Colegio está abierto a participar y colaborar con el Gobierno para brindar asesoría o apoyo técnico en las obras, y trabajar en equipo en beneficio de la Ciudad.

“Agradecerles muchísimo al Gobierno, cuentan con el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco para contribuir en este y otros proyectos con corresponsabilidad”, afirmó.

Vero Delgadillo agradeció el espacio y pidió a los integrantes del Colegio trabajar en corresponsabilidad, pues de esa manera se logran cosas grandes para Guadalajara.

La repartición del pastel

Programa de calles 939 millones de pesos 42.6%

Espacios públicos y recreativos 436 millones de pesos 19.8%

Equipamiento social 265 millones de pesos 12%

Equipamiento mercados 119 millones de pesos 5.4%

Servicios Médicos Municipales 106 millones de pesos 4.8%

Equipamiento Municipal 85 millones de pesos 3.9%

Senderos Seguros para escuelas 85 millones de pesos 3.9%

Prevención de inundaciones 60 millones de pesos 2.7%

Iluminación de unidades habitacionales 45 millones de pesos 2.1%

Proyectos de movilidad integral 44 millones de pesos 2%

Servicios relacionados con obra pública 16 millones de pesos .85%

