Advierten más capturas con Operativo Enjambre

Los indiciados, presentados por la autoridad el 3 de marzo en instalaciones oficiales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, advirtió que luego de la detención de tres funcionarios del municipio de Amacuzac por el delito de extorsión agravada, todavía hay más órdenes de aprehensión como parte del Operativo Enjambre.

“En el caso del Operativo Enjambre, para nosotros es algo muy importante porque hay órdenes de aprehensión. Para nosotros, este operativo todavía no termina y todavía existen órdenes de aprehensión adicionales a los funcionarios de Amacuzac”, declaró ayer.

El Dato: EN UN CATEO paralelo también en Amacuzac, fue detenido Carlos “N”, El Camarón, identificado como enlace y mando criminal del grupo delictivo La Familia Michoacana.

Dicha estrategia de seguridad pretende cortar los vínculos que pueda haber entre autoridades y algún hecho constitutivo de delito.

TE RECOMENDAMOS: Aprueban reformas al Código Penal Castigará Guanajuato violencia vicaria

El miércoles pasado fueron detenidos Patricia “N”, quien se desempeñaba como síndica municipal; Azucena “N”, con funciones de regidora, y Alejandro Bladimir “N”, quien fungía como tesorero del ayuntamiento.

De manera paralela, se ejecutó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Centro de la misma demarcación, donde también se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada en contra de Carlos “N”, alias El Camarón, identificado como enlace y mando criminal del grupo delictivo La Familia Michoacana.

4 detenidos, en el arranque del Operativo Enjambre en Morelos

El secretario de Seguridad reveló que, por la secrecía de las investigaciones, solamente se podía confirmar en ese momento que el presidente municipal de Amacuzac, el petista Noé Reynoso Nava, sigue en funciones.

Urrutia Lozano anticipó que estas acciones operativas, coordinadas a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, continuarán desarrollándose en distintas regiones del estado de Morelos, con el objetivo de fortalecer la seguridad territorial y recuperar la paz y tranquilidad para la población.

GOTA A GOTA. En otro tema, el funcionario dijo que autoridades de seguridad en Morelos han detectado la presencia de ciudadanos colombianos y venezolanos presuntamente vinculados con la generación de violencia en la entidad, principalmente a través del sistema de préstamos conocido como “gota a gota”.

Agregó que hasta el momento la policía estatal de Morelos ha detenido a 75 personas extranjeras relacionadas con esta actividad ilícita.

“Esta es la importancia de que estamos atendiendo y que no se había atendido en la anterior administración, porque estas personas son generadores de violencia; hasta el momento tenemos entre 70 y 75 personas (detenidas)”, dijo el funcionario.

El secretario detalló que, tras las detenciones, se da aviso al Instituto Nacional de Migración (INM) para iniciar el proceso de deportación; sin embargo, en varios casos los detenidos recurren al recurso legal del amparo para evitar ser expulsados del país.

“Ya estamos trabajando de manera coordinada con el Gobierno federal para poder proceder legalmente contra estas personas; ayer hubo un código de alertamiento, donde se reportó que en un auto estaban realizando disparos y se detuvo a una de estas personas”, refirió.