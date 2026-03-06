Hechos de 2024

Detienen a elemento policial de Taxco por presunta desaparición forzada

Un policía en activo de Taxco fue detenido por su presunta participación en la desaparición forzada de un hombre ocurrida en junio de 2024 en la carretera Taxco–Juliantla

Por:
La Razón Online

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que fue detenido Román “N”, policía en activo de la Secretaría de Seguridad Pública de Taxco de Alarcón, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.

La captura se realizó en coordinación con instituciones federales y estatales de seguridad, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con la desaparición de Rodrigo “N”, ocurrida el 23 de junio de 2024 en la carretera federal Taxco–Juliantla.

De acuerdo con las investigaciones, el agente presuntamente privó de la libertad a la víctima en ese punto carretero y posteriormente la trasladó con rumbo desconocido, se detalla en el comunicado difundido por la fiscalía estatal.

Tras su detención, Román “N” será puesto a disposición de un Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho, informó la dependencia.

