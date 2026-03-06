Hallan sin vida a Karol; son ya 2 feminicidios en UAEM en 12 días

ESTUDIANTES de la UAEM, durante una marcha ayer para exigir justicia por Karol Toledo.

Apenas tres días antes de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, un segundo caso de feminicidio ocurrido entre la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en menos de dos semanas se confirmó ayer, luego de que fue encontrado el cuerpo sin vida de Karol Toledo Gómez, estudiante de Derecho de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec (EESM).

El hallazgo de los restos de la alumna se dio tres días después de que el lunes anterior fue confirmado el asesinato de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, otra joven estudiante de la UAEM que había desaparecido el 20 de febrero.

El Dato: EL MIÉRCOLES pasado, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos entró en paro indefinido; los estudiantes exigen la salida de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado ayer mismo en el municipio de Coatetelco, contiguo a Mazatepec, se logró establecer que corresponde a Karol.

En un comunicado, la fiscalía se comprometió a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos delictivos que entrañaron la desaparición y posterior asesinato de la joven de 18 años.

Después de confirmarse el fallecimiento de Karol, la UAEM lamentó la muerte de su alumna y exigió a las autoridades realizar una “investigación pronta, diligente y con perspectiva de género” que permita el esclarecimiento de los hechos y que el crimen no quede impune. A la exigencia de que los hechos se esclarezcan se sumó también la EESM.

3 jóvenes desaparecidas en el estado en las últimas semanas

Antes de darse a conocer la muerte de la estudiante, pasadas las 8 de la mañana, estudiantes de la EESM de la UAEM realizaron una marcha de protesta y cerraron la carretera Alpuyeca-Grutas, como medida de presión para exigir la búsqueda y localización con vida de Karol.

Ahí, la madre de Karol hizo manifiesto su dolor. “Sólo quiero recuperar a mi hija, viva”, había suplicado, entre sollozos y la voz cortada, mientras cientos de familiares y amigos marchaban para exigir a las autoridades la ubicación de la joven.

Los inconformes salieron desde la sede de la institución educativa en el cuarto día desde que se reportó la ausencia de la joven.

César Toledo Casillas, padre de Karol, reconoció en entrevista que su hija no se ausentó por voluntad propia: “Karol es muy alegre, buena estudiante... somos de Mazatepec, vivimos en el municipio. Queremos estar con ella, queremos que esté con nosotros, que esto termine”, manifestó, con determinación.

Los padres de la joven, Alondra Gómez Jaime y César Toledo, agradecieron a los asistentes a la manifestación por todo el apoyo recibido; sin embargo, mencionaron que no podrían encabezar la marcha debido a que fueron citados de manera urgente por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) para dar continuidad a las diligencias de investigación y búsqueda de campo.

El alcalde de Mazatapec, Gilberto Orihuela Bustos, dijo que toda su administración se sumó a los esfuerzos para localizar a la joven.

También mostró su apoyo a los estudiantes, al señalar que “no están solos”, y agregó que se van a reforzar las medidas de seguridad en su municipio.

“Ya hablamos con todas las instituciones correspondientes del caso y nos sumamos a los trabajos de búsqueda. Quiero decirle a todos los compañeros universitarios de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec que estamos con ellos, no están solos”, dijo el edil.

Karol Toledo se convirtió en la segunda estudiante de la máxima casa de estudios de Morelos que desapareció en menos de dos semanas, y que posteriormente fue localizada sin vida, y precisamente el día del reporte de su no localización, el pasado 2 de marzo, se dio a conocer el hallazgo sin vida de Kimberly.

Según informes locales, Karol fue vista por última vez al salir de clases, pasadas las 11 de la mañana del lunes, a unos 50 metros de la entrada principal del plantel, después de concluir un examen.

Reportan 23 estados una disminución de ese delito

› Por Alan Gallegos

DEL 2024 al 2025 los casos de feminicidio habrían cedido en el país, al reportar 23 de las 32 entidades federativas una disminución en este delito, de acuerdo con los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las 23 entidades que reportaron una disminución de casos fueron: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango y Guerrero.

Asimismo, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

En contraste, los estados que reportaron un incremento de casos fueron: Campeche, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

El estado que reportó un mayor incremento es Sinaloa, en donde los casos pasaron de 26 registrados en el 2024 a 68 en el 2025, lo que representa un incremento de 161 por ciento.

En el polo opuesto, el estado que reportó la mayor disminución es Nuevo León, pues de haber registrado 60 casos en el 2024, ahora refirió 15 el año pasado, lo que representa una reducción de 75 por ciento.

En el estado de Sinaloa, recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) catalogó como feminicidio el asesinato de Rubí Patricia, madre buscadora asesinada el pasado fin de semana en Mazatlán, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Jabalíes.

De acuerdo con la información compartida por medios locales, la activista habría sido atacada con un arma blanca dentro de la vivienda, donde su cuerpo fue encontrado en la sala.

Las autoridades mencionaron que existen videos del momento en el que el agresor entra al departamento de la víctima y las autoridades determinaron que se trató de alguien conocido por la madre buscadora asesinada.

Rubí Patricia, de 38 años, buscaba a su hijo Édgar Daniel López Gómez, desaparecido en Mazatlán. Tenía programada una cita en la Fiscalía General del Estado, para después acudir al poblado El Verde.

El miércoles pasado, una jueza de control dictó prisión preventiva oficiosa contra José Manuel “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Rubí Patricia.