Homicidios en Jalisco bajan 47% en 18 meses; enero de 2026 registra el nivel más bajo desde 2015

La titular del SESNSP, Marcela Figueroa, informó que Jalisco redujo 47% los homicidios dolosos en los últimos 18 meses.

Jalisco ha logrado reducir la incidencia de homicidios dolosos en más de 40 por ciento desde el inicio del sexenio, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, en el marco de la gira presidencial realizada este viernes en la entidad.

De acuerdo con la funcionaria, el promedio diario de homicidios disminuyó 47 por ciento en los últimos 18 meses, al pasar de 4.8 casos en septiembre de 2024 a 2.5 en enero de 2026.

Jalisco registró en enero de 2026 su nivel más bajo de homicidios desde 2015, según cifras del SESNSP. ı Foto: Captura de video

Asimismo, destacó que enero de 2026 registró el nivel más bajo de homicidios desde 2015 en el estado y que, en comparación con enero de 2025, la reducción fue de 36 por ciento.

En cuanto a delitos de alto impacto, la titular del SESNSP señaló que también se ha observado una tendencia a la baja, con una disminución de 25 por ciento, al pasar de un promedio diario de 41.93 casos a 31.58.

Indicó además que enero de este año representa el nivel más bajo de este tipo de delitos desde el inicio de la administración, mientras que en la comparativa anual el promedio se ubica en 31.6 casos diarios, lo cual representa una reducción constante.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am