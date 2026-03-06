Tlaxcala impulsa una agenda de justicia y derechos en favor de las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el encuentro “Avances y Transformaciones en favor de las Mujeres de Tlaxcala”, en el que afirmó que el país y el estado atraviesan una transformación profunda en la que las mujeres han pasado de ser participantes para convertirse en protagonistas de la vida institucional, ocupando espacios de decisión, conduciendo organismos y coordinando esfuerzos entre poderes para impulsar cambios estructurales en favor de las tlaxcaltecas.

En una etapa inédita para la vida pública de la entidad, subrayó, los tres poderes del Estado de Tlaxcala —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— coinciden en una agenda común para fortalecer los derechos de las mujeres y consolidar instituciones más sensibles y eficaces para atender sus necesidades. “La verdadera lucha de las mujeres es dejar un México mejor para quienes vienen detrás”, expresó, al reconocer el papel de las tlaxcaltecas que, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo del estado.

Desde la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, en Apizaco, la mandataria señaló que paralelamente, el presupuesto destinado a programas y acciones en favor de las mujeres se incrementó ocho veces, lo que ha permitido ampliar apoyos, servicios e instituciones orientadas a garantizar sus derechos y a generar mejores condiciones de desarrollo, seguridad y bienestar.

TE RECOMENDAMOS: De implementación inmediata Salomón Jara anuncia plan de atención para sector turístico afectado por incendio en Punta Zicatela

En su mensaje, destacó que el papel del gobierno es abrir oportunidades reales para las mujeres mediante empleo, capacitación y acompañamiento institucional. En ese sentido, mencionó proyectos como la Ciudad de la Mujer, concebida como un espacio integral para orientar, respaldar y fortalecer el desarrollo personal, económico y social de las tlaxcaltecas.

Cuéllar Cisneros también llamó a fortalecer la solidaridad entre mujeres, al sostener que con frecuencia enfrentan mayores críticas que los hombres, por lo que es necesario impulsar una cultura de apoyo mutuo que permita abrir más espacios de participación y crecimiento colectivo. “Debemos apoyarnos, trabajar en igualdad con los hombres y caminar juntos para lograr un desarrollo compartido”, convocó.

Asimismo, destacó que actualmente cerca de 18 mil mujeres forman parte de la administración estatal, una presencia que —remarcó— refleja el avance de la participación femenina en la vida pública y el fortalecimiento de las instituciones con liderazgo de mujeres.

También recordó la transformación que ha vivido el Poder Judicial de Tlaxcala, donde durante muchos años los cargos de magistratura y puestos de decisión fueron ocupados principalmente por hombres. Hoy, recalcó, ocho mujeres integran el pleno de magistradas, un hecho histórico que refleja los avances en materia de igualdad dentro de las instituciones.

Entre las acciones impulsadas durante su administración, resaltó la creación de la Secretaría de las Mujeres, que anteriormente operaba como un instituto con recursos limitados y que hoy cuenta con una estructura que fortalece la política pública en favor de este sector.

La gobernadora reconoció el papel de las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública y social, como magistradas, diputadas, presidentas municipales, periodistas y trabajadoras que diariamente sostienen a sus familias y comunidades. “Ustedes son la fuerza viva que sostiene al país, a Tlaxcala y a sus familias”, expresó.

Mencionó además que, como Senadora de la República, formó parte de la generación que impulsó reformas para consolidar la paridad de género en los cargos de elección popular, ampliando la presencia de las mujeres en la política y en los espacios de decisión.

Por su parte, la fiscal general de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, informó que en los últimos años se ha fortalecido la investigación de delitos contra mujeres mediante la creación de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, cuyo personal pasó de 17 a 42 servidores públicos. Este fortalecimiento institucional ha permitido obtener 84 sentencias condenatorias que suman mil 566 años de prisión, así como ejecutar 338 órdenes de aprehensión y judicializar más de mil carpetas de investigación relacionadas con violencia contra mujeres.

En materia de feminicidio, detalló que se han judicializado 25 carpetas de investigación, con 24 vinculaciones a proceso y 28 sentencias que acumulan mil 547 años de prisión; y se revisaron 284 expedientes de administraciones anteriores, lo que permitió reclasificar 22 casos y ejecutar 29 órdenes de aprehensión.

De igual forma, informó que la Fiscalía Especializada en Feminicidio fortaleció su estructura institucional al pasar de 34 a 77 servidores públicos, logrando 31 sentencias condenatorias por feminicidio y 86 por delitos de violencia de género que, en conjunto, suman más de 2 mil 157 años de prisión, el mayor número de sentencias en delitos como feminicidio, trata de personas y violación.

A nombre del Congreso del Estado, la diputada Lorena RuizGarcía, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, sostuvo que, desde el Poder Legislativo, se trabaja para fortalecer un marco jurídico que garantice mayor protección a las mujeres de Tlaxcala.

En ese sentido, destacó reformas constitucionales que reconocen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como la creación de un protocolo interinstitucional para la atención de la violencia, la capacitación especializada de cuerpos policiales para la atención a víctimas y una propuesta de reforma al Código Penal para tipificar el abuso sexual como delito grave.

A su vez, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fanny Margarita Amador Montes, afirmó que la transformación del sistema judicial requiere voluntad institucional para impartir justicia con perspectiva de género y centrada en las víctimas.

La magistrada destacó que actualmente 562 mujeres integran el Poder Judicial, lo que representa el 60 por ciento del personal, entre ellas ocho magistradas y 23 juezas, lo que fortalece una nueva visión en la impartición de justicia.

Agregó que se trabaja en la implementación del nuevo sistema civil y familiar, así como en proyectos de infraestructura judicial como 16 salas de oralidad en Ciudad Judicial y dos centros de convivencia familiar, que permitirán brindar una atención más digna y eficiente para las mujeres y las familias tlaxcaltecas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR