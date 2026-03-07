En #8M arranca campaña ‘En Ecatepec nos Cuidamos Todas’ en transporte público

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, dio el banderazo de arranque de la campaña en “Ecatepec nos Cuidamos Todas” con 100 vehículos de transporte público rotulados, que cuentan con códigos QR de la Red Violeta, para denunciar el acoso y la violencia de género.

“Hoy, previo al 8 de marzo, venimos a anunciar algo que ninguna administración había hecho por nosotras: Transporte seguro, porque durante años el transporte público para nosotras ha significado una sola cosa: miedo (…) ¿Cuántas de ustedes no han sufrido o hemos sufrido acoso en el transporte? Levanten la mano. En realidad, somos muchas las que hemos vivido todas estas experiencias”, dijo la alcaldesa frente a más de 2 mil mujeres que se dieron cita en la explanada municipal.

Por esta razón, el Gobierno Municipal arrancó el programa de transporte seguro para las mujeres. “Porque en Ecatepec las mujeres ya no están solas, en Ecatepec nos cuidamos todas”.

La primera presidenta municipal de Ecatepec, afirmó que en Ecatepec se fortalece la seguridad de las mujeres con la participación coordinada de la Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

Y los resultados ya son visibles, ya que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en comparación con 2022, las cifras de violencia han disminuido en este municipio, ya que el feminicidio se redujo 50%, el homicidio doloso 39%, el abuso sexual 33% y la violencia de género 27 por ciento.

Además, subrayó que Ecatepec salió del top 10 nacional de municipios con más feminicidios.

También, reconoció el papel histórico de las mujeres en la Independencia, la Revolución y en la actualidad, con representantes del sector que gobiernan con dignidad, como la maestra Delfina Gómez, primera gobernadora del Estado de México, y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta de México.

“Ellas son la prueba de que llegamos todas. Y de que no nos vamos a ir. Porque cuando las mujeres estamos al frente. ¡El cambio se siente!”, refirió.

Cisneros Coss destacó que este programa se suma a todas las acciones que ha realizado el Gobierno Municipal en este año de gobierno, en favor de este sector de la población, tales como el lanzamiento de la Red Violeta, donde 58 mil mujeres se han registrado; la distribución de 3 mil 400 Puntos Violeta en todo el municipio y el respaldo brindado a mil mujeres con el Programa Integral de Apoyo a Madres Adolescentes.

Mientras tanto, Claudia Castello Rebollar, directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG), afirmó que el 8 de marzo es un recordatorio de que las mujeres continúan alzando la voz frente a la violencia, la discriminación y las desigualdades que aún persisten.

Al tiempo que su lucha también está impulsada por el amor y la esperanza de transformar la realidad para las generaciones presentes y futuras.

Previamente, Azucena Cisneros participó en la “Rodada Violeta”, donde reconoció el papel de las mujeres policías que, además de proteger a la ciudadanía, representan el esfuerzo cotidiano de miles de mujeres que equilibran su vida profesional, familiar y comunitaria.

Tras esto, abordó su bicicleta, y acompañada de más de mil mujeres y hombres, salieron de la Casa de Morelos y recorrieron casi 2 kilómetros hasta llegar a la Explanada Municipal.

Ecatepec lanza campaña “Nos Cuidamos Todas” en transporte público ı Foto: Especial

Finalmente, la alcaldesa reiteró que el gobierno municipal mantiene como prioridad garantizar entornos seguros y dignos, y sostuvo que la transformación del municipio también debe reflejarse en la vida de las mujeres, para que puedan vivir con libertad, respeto y justicia.

En el evento del #8M se entregaron reconocimientos de manera simbólica a la primera generación de graduadas de la Escuela de Manejo: “Mujeres en Ruta”, se realizó la exposición fotográfica “Detrás de la placa” de mujeres policías en su doble faceta de guardianas del orden y su vida civil y participó la Banda Infantil, ensamble de metales y Banda Sinfónica del municipio de Ecatepec bajo la dirección de la maestra Guadalupe Barrera.

