Desaparece matrimonio de 62 años tras salir de su casa en Tlalnepantla

Un matrimonio de adultos mayores fue reportado como desaparecido desde la mañana del pasado 14 de febrero, luego de salir de su domicilio en la colonia Viveros del Valle, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Se trata de Lilia Aldama Martínez y Alejandro Rojas Hernández, ambos de 62 años de edad, quienes fueron vistos por última vez cuando salieron de su vivienda a bordo de una motocicleta Yamaha modelo 2014, con clave vehicular M660105.

De acuerdo con familiares, la pareja habría sido interceptada poco después de abandonar su domicilio; más tarde sus vecinos observaron que dos personas ingresaron a la vivienda argumentando que el matrimonio los había enviado a alimentar a sus perros.

Según los testimonios, estas personas permanecieron en el hogar del matrimonio durante varias horas y salieron alrededor de las 18:30 horas con un portafolios. Se presume que en él llevaban documentos importantes, entre ellos escrituras de propiedades y facturas de vehículos.

Tras los hechos, la familia de la pareja presentó denuncias por desaparición tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Lilia Aldama Martínez y Alejandro Rojas Hernández se dedican a un negocio de venta y renta de andamios ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la ficha de búsqueda del gobierno del Estado de México, Lilia Aldama Martínez mide 1.64 metros, es de complexión media, tez morena clara y cabello teñido rubio a media espalda. Como seña particular, tiene una cicatriz de varicela en la frente.

Lilia Aldama Martínez, vista por última vez el pasado 14 de febrero. ı Foto: cobupem.edomex.gob.mx

En tanto, Alejandro Rojas Hernández mide 1.75 metros, es de complexión media y tez morena oscura; tiene una cicatriz de quemadura en el brazo, la cara y la cabeza del lado derecho.

Alejandro Rojas Hernández, visto por última vez el pasado 14 de febrero. ı Foto: cobupem.edomex.gob.mx

Las autoridades del Estado de México habilitaron los números telefónicos 800 509 09 27 y 800 216 03 61 para recibir información que ayude a localizar a la pareja.

