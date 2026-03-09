Línea 3 del RUTA Puebla: Estas son las estaciones sin servicio

Pese a que la marcha de este 8 de marzo fue mayoritariamente pacífica, se registraron algunos daños en los paraderos de las estaciones del RUTA de Puebla, por lo que el servicio quedó suspendido de manera temporal.

La Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) precisó que el 8 de marzo su servicio quedaría suspendido desde las 12:00 horas hasta las 21:00 horas en Boulevard 5 de mayo.

En el mismo sentido, precisarón que la Línea 3 circularía por vías alternas en ambos sentidos, que fueron Carlos Camacho Espíritu, 11 Sur-Norte, Defensores, China Poblana y CAPU.

Estaciones sin servicio de la Línea 3 RUTA Puebla 8 de marzo ı Foto: Redes Sociales

Luego de las movilizaciones de este domingo 8 de marzo, el RUTA de Línea 3 realizó un ajuste en su ruta de manera temporal debido a que se están realizando labores de limpieza y rehabilitación en algunas estaciones.

El gobierno de Puebla informó que se realizarán estas labores con el objetivo de garantizar el funcionamiento correcto y seguro de las estaciones, por lo que el operativo de Carreteras de Cuota de Puebla será el encargado de realizar dichas labores.

Afectaciones en las estaciones de la Línea 3 del RUTA Pubela ı Foto: Redes Sociales

Estaciones del RUTA 3 de Puebla sin servicio:

El gobierno de Puebla precisó, mediante un comunicado, que las estaciones que resultaron afectadas, y en las que se suspenderá el servicio hasta nuevo aviso son las siguientes:

Fiscalía

Niños Héroes B

Clínica 2

Analco A

Analco B

También apuntaron que el servicio troncal circulará de manera alternapor las siguientes vías:

Valsequillo–11 Sur

Norte–Diagonal–China Poblana–Capu.

Afectaciones en las estaciones de la Línea 3 del RUTA Pubela ı Foto: Redes Sociales

“Carreteras de Cuota de Puebla hace énfasis en que siempre se respetarán y procurarán los derechos de todas y todos, así como la libertad de expresión y el compromiso de cero represión.” se lee en el comunicado

En el mismo sentido, en el comunicado el gobierno de Puebla reiteró que su compromiso se encuentra en restablecer el servicio en las mejores condiciones, y agradeció la comprensión por parte de las y los usuarios de esta línea.

El servicio en las demás estaciones de la Línea 3 del RUTA de Puebla continían realizando su recorrido de manera habitual, exceptuando las ya mencionadas en las que las unidades no están realizando ascensos ni descensos de usuarios.

Afectaciones en las estaciones de la Línea 3 del RUTA Pubela ı Foto: Redes Sociales

