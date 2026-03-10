Tenencia CDMX y Edomex 2026: ¿Cuándo es el último día para pagar?

El pago de refrendo y tenencia vehícular está pronto a terminarse, por lo que en La Razón te compartimos cuándo debes realizar estos pagos en la Ciudad de México y el Estado de México, para incluso poder obtener el 100 por ciento de descuento.

En ambas entidades las autoridades ofrecen una reducción de hasta el 100 por ciento en el pago de la tenencia, con la finalidad de que las personas puedan ponerse al corriente con estos pagos.

En el Edomex, el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026 comenzó a ofrecer a partir del 1 de enero una reducción e incluso eliminación del pago de la tenencia.

Mientras que en la capital la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México ofreció un descuenco del 100 por ciento en el pago de la tenencia al pagar el refrendo vehicular.

Pago de tenencia CDMX y Edomex 2026 ı Foto: Especial

¿Cuándo es el último día para pagar la tenencia en CDMX y Edomex?

Para la CDMX el último día para poder acceder al descuento del 100 por ciento al realizar el pago del refrendo se tiene como fecha límite el martes 31 de marzo del 2026.

Aplicación para pagar predial, tenencia, agua, licencias y más en CDMX ı Foto: Redes Sociales

Mientras que en el Edomex las personas tendrán acceso al beneficio del subsidio para el pago de la tenencia en el Estado de México estará disponible hasta el miércoles 6 de abril del 2026.

Subsidio para tenencia Edomex 2026 ı Foto: Especial

¿Cómo obtener el 100% de decuento de la tenencia en la CDMX?

Para poder acceder al 100 por ciento de descuento del pag de tenencia este 2026 únicamente se requiere realizar el pago del refrendo vehicular antes del 31 de marzo, y para esto se debe cumplir con los siguientes requisitos:

No tener adeudos previos

Contar con una tarjeta de cicrculación vigente

Que el valor del automóvil sea menor a 638 mil pesos, tomando en cuenta el IVA

Que el valor de la motocicleta sea menor a 250 mil pesos, tomando en cuenta el IVA

🚗 Arranca el 2026 sin pendientes. 💳 Al pagar a tiempo tu refrendo puedes obtener el 100% de beneficio en la tenencia para vehículos con valor de hasta $638,000 con IVA incluido. 💸✨



📲 Realiza tu trámite en https://t.co/dUrYIAUMVb o en la App Tesorería CDMX. 🚦#Tenencia2026… pic.twitter.com/PIAcP5bHwx — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 4, 2026

¿Cuáles son los descuentos de la tenencia del Edomex?

Para poder obtener el subsidio del 100 por ciento en el pago de la tenencia en el Edomex se debe contar con placas expedidas en el año 2021 o después, pues quienes cuenten con placas expedidas en 2020 o años anteriores tendrán un descuento del 50 por ciento en el valor de la tenencia.

Este subsidio del 100 por ciento en el pago de la tenencia, pagando únicamente el refrendo aplicará a:

Automóviles que tengan un valor de hasta 638 mil pesos con IVA incluido

Motocicletas con un valor de hasta 250 mil pesos con IVA incluido

Las personas que realicen un reemplacamiento de otras entidades en el Edomex

🚗 Si compraste un auto nuevo, emplácalo en el #EdoMex, durante los primeros 15 días, y obtén 100% de subsidio en la tenencia 2026.

Realiza tu trámite en línea: https://t.co/Wbre3NmIS5#PagaMenos #ElPoderDeServir pic.twitter.com/iib5eVPcSh — Gobierno del Estado de México (@Edomex) February 19, 2026

