Tenencia CDMX y Edomex 2026: ¿Cuándo es el último día para pagar?

El pago de refrendo y tenencia vehícular está pronto a terminarse, por lo que en La Razón te compartimos cuándo debes realizar estos pagos en la Ciudad de México y el Estado de México, para incluso poder obtener el 100 por ciento de descuento.
En ambas entidades las autoridades ofrecen una reducción de hasta el 100 por ciento en el pago de la tenencia, con la finalidad de que las personas puedan ponerse al corriente con estos pagos.
En el Edomex, el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026 comenzó a ofrecer a partir del 1 de enero una reducción e incluso eliminación del pago de la tenencia.
Mientras que en la capital la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México ofreció un descuenco del 100 por ciento en el pago de la tenencia al pagar el refrendo vehicular.
¿Cuándo es el último día para pagar la tenencia en CDMX y Edomex?
Para la CDMX el último día para poder acceder al descuento del 100 por ciento al realizar el pago del refrendo se tiene como fecha límite el martes 31 de marzo del 2026.
Mientras que en el Edomex las personas tendrán acceso al beneficio del subsidio para el pago de la tenencia en el Estado de México estará disponible hasta el miércoles 6 de abril del 2026.
¿Cómo obtener el 100% de decuento de la tenencia en la CDMX?
Para poder acceder al 100 por ciento de descuento del pag de tenencia este 2026 únicamente se requiere realizar el pago del refrendo vehicular antes del 31 de marzo, y para esto se debe cumplir con los siguientes requisitos:
- No tener adeudos previos
- Contar con una tarjeta de cicrculación vigente
- Que el valor del automóvil sea menor a 638 mil pesos, tomando en cuenta el IVA
- Que el valor de la motocicleta sea menor a 250 mil pesos, tomando en cuenta el IVA
¿Cuáles son los descuentos de la tenencia del Edomex?
Para poder obtener el subsidio del 100 por ciento en el pago de la tenencia en el Edomex se debe contar con placas expedidas en el año 2021 o después, pues quienes cuenten con placas expedidas en 2020 o años anteriores tendrán un descuento del 50 por ciento en el valor de la tenencia.
Este subsidio del 100 por ciento en el pago de la tenencia, pagando únicamente el refrendo aplicará a:
- Automóviles que tengan un valor de hasta 638 mil pesos con IVA incluido
- Motocicletas con un valor de hasta 250 mil pesos con IVA incluido
- Las personas que realicen un reemplacamiento de otras entidades en el Edomex
