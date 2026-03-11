Michoacán destina inversión de más de 3 mil mdp a infraestructura educativa.

Michoacán registrará este año la mayor inversión en infraestructura educativa de su historia, con cerca de 3 mil 100 millones de pesos destinados a mejorar, rehabilitar y construir espacios escolares en todo el estado, como parte de una estrategia para fortalecer las condiciones en las que estudian miles de niñas, niños y jóvenes.

El gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla, junto a autoridades educativas y de obra pública, presentó los avances del sector y detalló que estos recursos permitirán impulsar aulas, laboratorios, bardas perimetrales, sanitarios y diversas instalaciones que contribuirán a generar entornos de aprendizaje más dignos y seguros.

La inversión contempla mil 88 millones de pesos en obra educativa estatal, a los que se suman mil 800 millones provenientes del programa federal La Escuela es Nuestra y alrededor de 200 millones de pesos en remanentes, con lo que se alcanzará un presupuesto cercano a los 3 mil 100 millones para infraestructura educativa durante este año.

El incremento más significativo se registra en el nivel superior, donde el presupuesto para obras crecerá de 101 a 725 millones de pesos, recursos que se destinarán a universidades, institutos tecnológicos y Escuelas Normales. A ello se agregan más de 339 millones de pesos para educación básica y más de 23 millones para el nivel medio superior.

Ramírez Bedolla destacó que esta inversión histórica es resultado del orden financiero en el sector educativo, la gestión de recursos ante la Federación y el combate a la corrupción, factores que han permitido recuperar la confianza institucional y acceder a mayores recursos para fortalecer la educación en Michoacán.

JVR