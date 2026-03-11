Pablo Lemus anuncia tarifa de 5 pesos en transporte público para estudiantes de Jalisco.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que las y los estudiantes del estado pagarán una tarifa preferencial de cinco pesos en el transporte público durante todo el sexenio, como parte de una política que busca garantizar que más jóvenes permanezcan en las aulas.

El mandatario estatal explicó que este beneficio aplicará para estudiantes de instituciones públicas y privadas en todo Jalisco, sin excepciones, manteniendo así uno de los apoyos más importantes para la movilidad estudiantil.

Para acceder a esta tarifa preferencial, las y los estudiantes podrán utilizar distintos métodos de pago que ya se encuentran en operación dentro del sistema de transporte público. Entre ellos se mantiene vigente la tarjeta de Mi Pasaje, que seguirá funcionando sin cambios durante todo el sexenio. También se puede acceder a este descuento con la Tarjeta Única al Estilo Jalisco.

Además, también podrán utilizar la tarjeta Yo Jalisco, que forma parte del sistema de pagos electrónicos del transporte en el estado, así como la credencial de la Universidad de Guadalajara que cuenta con chip integrado para realizar recargas y pagos en el transporte.

Quiero compartirles una información muy importante sobre los distintos métodos con los que las y los estudiantes de Jalisco podrán activar su tarifa preferencial de 5 pesos para el transporte público.



El gobernador señaló que cualquiera de estos mecanismos permitirá a las y los estudiantes acceder a la tarifa preferencial de cinco pesos, garantizando que el beneficio sea universal y fácil de utilizar.

Con esta medida, el Gobierno de Jalisco busca reducir la carga económica que representa el transporte para las familias y facilitar que miles de jóvenes continúen con sus estudios.

