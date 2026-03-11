Si esposa lo releva, no ve Gallardo nepotismo

RICARDO GALLARDO (c), junto a su esposa Ruth González, ayer, durante la apertura de la Semana Cultural del Estado de San Luis Potosí en el Senado de la República.

El gobernador de San Luis Potosí, el pevemista Ricardo Gallardo, negó que haya nepotismo en caso de que su esposa, la senadora Ruth González, buscara la candidatura para sucederlo en esa entidad en las elecciones de 2027.

“Se ha malinterpretado el tema del nepotismo. Creo que se ha desvirtuado totalmente: el nepotismo es cuando tú eres gobernador, presidente de la República y contratas a tus parientes”, consideró el mandatario estatal al acudir ayer al Senado de la República, donde inauguró la semana de San Luis Potosí.

El Dato: EN 2027 se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, más de mil ayuntamientos y se elegirán jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

“Contratas al tío, al papá, al primo y metes a toda la familia a trabajar. Ese es el nepotismo. Y cuando vas y juegas una elección constitucional y la gente decide, eso no es nepotismo”, dijo Gallardo, quien apareció tomado de la mano de su esposa.

Aun así, declaró que no es tiempo de pensar en candidaturas, un tema que, dijo, ha abordado con Ruth González.

“Como persona, la adoro, la quiero mucho, y como esposa. Y como política, creo que es una persona extraordinaria. Pero no es momento de pensar en candidaturas. Ya lo he hablado con ella”, aclaró.

Las declaraciones ocurren a casi más de un mes de que el gobernador potosino anunciara su decisión de vetar la denominada “ley esposa” que aprobó el Congreso de ese estado, en la que se establecía que todos los partidos tendrían que postular a una mujer para garantizar que la entidad tuviera a la primera gobernadora de su historia.

La medida aprobada en diciembre de 2025, según acusaron actores políticos tanto opositores como miembros de la 4T a la que el Partido Verde pertenece, beneficiaba las aspiraciones políticas de la esposa del mandatario estatal.

Dicha legislación también presentaba problemas con la ley contra el nepotismo promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que, si bien entrará en vigor hasta 2030, la mandataria llamó a los partidos afines a la Cuarta Transformación a aplicarla de manera anticipada, a partir del proceso electoral del próximo año.

“Vamos a ejercer nuestro derecho al veto, vamos a regresar la ley para que sea revisada, porque por ahí ya hasta nombre le ponían a la ley. Es un mandato que tenía el Poder Legislativo y lo llevaron a cabo, pero ya la revisamos y la vamos a echar para atrás”, declaró Ricardo Gallardo en enero pasado.

“No queremos que anden diciendo que se hacen leyes a modo, porque eso lo usa la oposición para tratar de denigrar el trabajo que estamos haciendo”, agregó.

San Luis Potosí es uno de los 17 estados que renovarán gubernatura en 2027.

En 2024, la esposa del actual gobernador ganó una senaduría y ha sido vista como una de las cartas fuertes para buscar la gubernatura.

El pasado 11 de febrero, el líder de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, refrescó la polémica sobre la esposa del gobernador, al levantar la mano de Ruth González, quien, dijo, es el perfil mejor posicionado para competir por la entidad.

“Todavía no ha decidido, pero en las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido, va dos a uno arriba, con una amplia ventaja de más de 20 puntos”, dijo Velasco.