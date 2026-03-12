Cae sujeto por el homicidio de una agente del Ministerio Público en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Marcos “N”, señalado como presunto responsable del homicidio calificado de una agente del Ministerio Público adscrita a esta institución, así como de lesiones calificadas en agravio de su pareja, también trabajador de la FGE.

Los hechos se registraron el 17 de febrero pasado en la Tenencia de Las Guacamayas, donde la agente fue privada de la vida y su acompañante resultó lesionado.

Tras una serie de actos de investigación encabezados por la Fiscalía Especializada de Feminicidio, se logró establecer la identidad y posible participación de Marcos “N” en estos hechos, por lo que el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente.

En cumplimiento al mandato judicial, Policías de Investigación, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Civil y Policía Municipal de Lázaro Cárdenas, desplegaron un operativo que permitió ubicar y detener al investigado.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, que en las próximas horas habrá de resolver su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán refrenda su compromiso de investigar con firmeza y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida e integridad de la ciudadanía, y de las y los servidores públicos. No habrá impunidad.

JVR