‘Guerrero sabe a mezcal’ llegará al Tianguis Turístico de México, anuncia Evelyn Salgado.

Con el objetivo de fortalecer la cadena productiva del agave-mezcal y promover esta bebida emblemática de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció la realización del Festival del Mezcal Guerrerense 2026, que se celebrará en el marco del 50 aniversario del Tianguis Turístico de México en Acapulco.

La mandataria estatal informó que se han destinado casi 10 millones de pesos para fortalecer la cadena agave–mezcal, lo que ha permitido integrar a más de cien productores al padrón de empresas guerrerenses, además de impulsar el registro, desarrollo y lanzamiento de nuevas marcas.

Estos apoyos incluyen asistencia técnica, capacitación, desarrollo de marca, selección de envases, diseño de etiquetas y formación en comercio exterior, con el objetivo de mejorar la competitividad del mezcal guerrerense.

Actualmente, la producción estatal supera los 94 mil 300 litros provenientes de las regiones Centro, Norte, Montaña, Tierra Caliente y Sierra, actividad que beneficia directamente a más de 500 familias.

La secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, indicó que Guerrero forma parte de los nueve estados que integran la denominación de origen del mezcal, y gracias al programa estatal de certificación impulsado por el gobierno estatal, la entidad ocupa el quinto lugar nacional en producción de esta bebida.

De acuerdo con la secretaría, con el apoyo estatal se han desarrollado más de 40 marcas certificadas, siete de las cuales ya se encuentran listas para su exportación.

El festival “Guerrero sabe a mezcal” se realizará del 28 al 30 de abril en el recinto de Fórum Mundo Imperial, dentro de las actividades del Tianguis Turístico 2026.

El evento ofrecerá degustaciones, coctelería, muestra artesanal y gastronómica, con la participación de más de 20 marcas certificadas de mezcal, en un espacio denominado “Experiencia Guerrero”, donde los asistentes podrán disfrutar del maridaje entre esta bebida tradicional y la riqueza gastronómica del estado.

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JVR