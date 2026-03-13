Jalisco, Gobierno Federal y municipios se coordinan por trabajos del Tren México – Guadalajara.

En seguimiento al proyecto del tren de pasajeros Tren México - Querétaro - Irapuato- León - Guadalajara, impulsado por el Gobierno de México, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, encabezó una reunión de trabajo en coordinación con Néstor Núñez López, Director General de Vinculación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México.

Este proyecto ferroviario conectará de Ciudad de México a Querétaro, rumbo al norte del país, siendo uno de sus tramos Irapuato – Guadalajara.

En esta mesa de diálogo se presentaron las posibles opciones de paso de este tren de pasajeros a los Presidentes y Presidentas Municipales de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Valle de Guadalupe, Tequila, Tepatitlán, Acatic, Zapotlanejo, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, San Diego de Alejandría, Arandas, San Ignacio Cerro Gordo, Juanacatlán, El Salto y Tlaquepaque.

En la reunión se socializaron procesos administrativos y de construcción que implica la obra a cargo del Gobierno de la República, a través del Agrupamiento de Ingenieros Militares “Felipe Ángeles”, del Ejército Mexicano, como lo anunció Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

El Gobierno de Jalisco impulsa el diálogo y trabajo conjunto a fin de analizar las alternativas de esta obra estratégica en el estado.

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JVR