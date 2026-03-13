Plasman en calles de Ecatepec leyendas alusivas a la igualdad de género.

Durante este mes, el gobierno de Ecatepec incluirá en calles pavimentadas leyendas alusivas a la igualdad de género, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró cinco calles en la colonia San Francisco de Asís, tres en Ejidos de San Andrés y una en Potrero del Rey, todas en la zona norte del municipio y pavimentadas por primera vez a unos 30 años de su creación.

“Son las primeras calles con perspectiva de género, con mensajes muy claros para todos los ciudadanos”, expresó Cisneros Coss. “Sororidad”, “fuerza”, “respeto”, “libres”, “unidas”, “imparables”, “dignidad”, “igualdad”, “libertad” y “mujeres”, son algunas de las frases escritas en el concreto.

En la colonia San Francisco de Asís, la presidenta municipal inauguró las calles Golondrinas, Cerrada de Kiwi, Cerrada de Palomas, Colibrí y Cardenales, pavimentadas con concreto hidráulico con el programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano, donde el gobierno municipal aporta los materiales y los colonos la mano de obra.

💜 Cimientos de Esperanza mano a mano con la gente en la Colonia San Francisco de Asis. #EcatepecCambiaContigo pic.twitter.com/mAixTrle3j — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) March 13, 2026

“En Ecatepec estamos cambiando las cosas. El pueblo unido hace maravillas, transforma sus entornos y como dijo nuestra Presidenta: estamos aquí trabajando por territorios de paz”, dijo ante decenas de colonos que la acompañaron a recorrer las calles.

Cisneros Coss se comprometió con los colonos a resolver algunos de los problemas que los aquejan, como la falta de suministro de agua potable debido a descompostura del pozo, además de alumbrado público.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, informó que las calles inauguradas en San Francisco de Asís tienen en total un kilómetro de longitud, comunidad en la que suman 31 calles ya pavimentadas, de las cuales 26 fueron entregadas y cinco están en proceso, además de que en una segunda etapa pavimentarán otras 20.

El pasado 5 de marzo Cisneros Coss inauguró las calles 9 A, 9 B y 7 de la colonia Ejidos de San Andrés, donde habrá otras dos etapas de pavimentación, por lo que se prevé que este año sumen 15 calles concluidas en esta comunidad.

La munícipe se comprometió con colonos de Ejidos de San Andrés a pavimentar avenida Canal de Riego (conocida como Canaleta), que carece en algunos tramos de redes de agua potable y drenaje, a pesar de que la colonia surgió hace unos 30 años como asentamiento irregular.

La alcaldesa también inauguró la pavimentación de calle Herradura, colonia Potrero del Rey, de 450 metros de longitud, donde quedaron escritas con letras color violeta las palabras “sueños”, “futuro” y “mujeres”.

💜 Cimientos de Esperanza mano a mano con la gente en la Colonia San Francisco de Asis. #EcatepecCambiaContigo pic.twitter.com/KZJlCUs3X1 — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) March 13, 2026

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JVR