Accidente en la carretera González – Zaragoza: choque entre auto y tráiler deja un muerto

Un fuerte accidente carretero ocurrido la mañana de este domingo 15 de marzo de 2026 dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada en la carretera federal 81, en el tramo González–Zaragoza, en el estado de Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades estatales, el percance se registró a la altura del kilómetro 22, donde un automóvil particular se impactó contra un tractocamión, provocando una colisión de gran magnitud que movilizó a cuerpos de emergencia de la región.

Tras el impacto, uno de los ocupantes del vehículo particular perdió la vida en el lugar, mientras que otra persona resultó con diversas lesiones y fue atendida por paramédicos que acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios.

TE RECOMENDAMOS: En Tampico Américo y María de Villarreal reconocen la historia y el trabajo de las despicadoras de Tamaulipas

Al lugar del accidente acudieron elementos de la Guardia Estatal, Guardia Nacional y personal de Protección Civil, quienes realizaron labores de rescate, atención médica y control de la zona para evitar nuevos percances.

Debido a la magnitud del choque, la circulación en ambos sentidos de la carretera fue cerrada temporalmente, mientras se llevaban a cabo las maniobras de rescate, el levantamiento del cuerpo y el retiro de las unidades involucradas en el siniestro.

Autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones y considerar rutas alternas, ya que las labores de peritaje y limpieza del lugar provocaron afectaciones al tránsito en esta vía que conecta varios municipios del centro de Tamaulipas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la identidad de la persona fallecida, ni se han dado a conocer las causas exactas que provocaron el choque entre el automóvil y el tractocamión.

Peritos y agentes de seguridad iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar si el accidente fue provocado por exceso de velocidad, invasión de carril, falla mecánica o condiciones del camino.

La carretera González–Zaragoza, que forma parte de la red de la carretera federal 81, es una vía utilizada frecuentemente por transporte de carga y vehículos particulares, por lo que en diversas ocasiones se han registrado accidentes de consideración en este tramo.

Mientras continúan las indagatorias, autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a manejar con precaución y respetar los límites de velocidad, especialmente en carreteras donde circula transporte pesado

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL