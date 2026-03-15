Guerrero registra más del 90% de ocupación hotelera este fin de semana largo

Los principales destinos turísticos de Guerrero registran una gran afluencia de visitantes durante el segundo fin de semana largo del año, alcanzando niveles superiores al 90 por ciento de ocupación hotelera, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del estado.

En promedio, la entidad reporta una ocupación general de 92.1 por ciento, lo que posiciona a Guerrero como uno de los destinos turísticos más atractivos y competitivos del país durante esta temporada.

La actividad turística refleja el impulso que se ha dado al sector a través de las acciones de promoción que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha reiterado su compromiso de fortalecer la vocación turística del estado y consolidarlo como uno de los destinos preferidos a nivel nacional e internacional.

Turistas nacionales prefieren los destinos de Guerrero este puente vacacional. ı Foto: Cortesía

Entre los destinos con mayor afluencia destaca Acapulco, que registra una ocupación promedio de 92.7 por ciento. Dentro del puerto sobresale la zona Dorada con 98.4 por ciento, seguida de la zona Diamante con 85.9 por ciento y la Bahía Histórica con 87.5 por ciento, cifras que reflejan la confianza de los visitantes en este emblemático destino de playa.

Por su parte, Ixtapa mantiene una alta demanda turística con 93.0 por ciento de ocupación hotelera, consolidándose como uno de los destinos con mayor preferencia entre los viajeros durante este periodo.

El Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón también presenta una importante presencia de turistas, al registrar 90.4 por ciento de ocupación, lo que confirma su atractivo cultural, histórico y arquitectónico.

En tanto, el destino de La Unión, puerta de entrada a la Costa Grande, reporta 86.7 por ciento de ocupación hotelera, acercándose al 90 por ciento y mostrando el creciente interés de los visitantes por explorar nuevos atractivos en la región.

Acapulco e Ixtapa lideran ocupación hotelera en puente largo de marzo. ı Foto: Cortesía

Durante este puente vacacional, la Procuraduría del Turista del Estado de Guerrero mantiene atención permanente a los visitantes, brindando orientación e información turística. Su personal realiza recorridos en playas y zonas de mayor afluencia para ofrecer recomendaciones sobre actividades, lugares de interés y medidas preventivas para los bañistas ante la presencia de oleaje elevado, con el objetivo de garantizar una estancia segura.

Estos resultados son producto del trabajo coordinado que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entre autoridades, prestadores de servicios turísticos y el sector empresarial, quienes continúan fortaleciendo la oferta turística del estado para ofrecer experiencias de calidad.

cehr