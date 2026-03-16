Gobernadora de BC presenta conclusión del Viaducto Elevado de Tijuana

El enlace se llevó a cabo esta mañana desde Tijuana.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, presentó este lunes la conclusión del Viaducto Elevado de Tijuana, en enlace con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La megaobra reduce el tiempo de traslado de más de una hora a solo 10 minutos, conectando el Aeropuerto de Tijuana con Playas de Tijuana y mejorando la movilidad en la ciudad.

La construcción fue realizada por ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de los proyectos estratégicos para fortalecer la infraestructura de Baja California.

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La mandataria estatal agradeció el compromiso de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum para impulsar obras estratégicas que fortalecen el desarrollo, movilidad y bienestar de la gente.

La Gobernadora de Baja California proyectó un video sobre la construcción de la segunda etapa del nuevo viaducto elevado de Tijuana, obra que ha generado 6 mil 440 empleos directos e indirectos.

🚧 La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda (@MarinadelPilar), presentó la conclusión del Viaducto Elevado de Tijuana junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.



La obra conecta el aeropuerto con Playas de Tijuana y reduce traslados de más de una hora a solo… pic.twitter.com/WR5fov4V6a — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 16, 2026

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FGR