Riña en terminal de Ixtlahuaca: operadores y usuarios protagonizan pelea | VIDEO

Una riña entre operadores del transporte público y usuarios provocó momentos de tensión en la terminal de autobuses de Ixtlahuaca, ubicada al noroeste del Estado de México, donde fue necesaria la intervención de elementos de seguridad para intentar controlar la situación.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el conflicto inició tras un reclamo por el costo del pasaje. La inconformidad de un usuario hacia un operador derivó en una discusión que, en cuestión de minutos, escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico.

En videos compartidos en redes sociales se puede observar que el altercado no se limitó a dos personas, ya que otros operadores y pasajeros comenzaron a involucrarse, lo que generó un ambiente de caos dentro de la terminal, culminando en una pelea “campal”.

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Durante varios minutos, quienes se encontraban en el lugar intentaron alejarse para evitar quedar en medio de los golpes y empujones.

En Ixtlahuaca: la terminal se convierte en ring improvisado.



Pasajeros y choferes desataron una riña que encendió la tarde de este lunes.



Los gritos, los golpes y la furia colectiva hicieron temblar el espacio donde diariamente miles buscan transporte.



Policías… pic.twitter.com/IgqXeDcbBf — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 17, 2026

Ante la situación, elementos de Seguridad Pública municipal acudieron al sitio para tratar de restablecer el orden. Sin embargo, en un primer momento, la presencia de los uniformados no fue suficiente para contener a los involucrados, quienes continuaban discutiendo y agrediéndose.

Fue hasta la llegada de más patrullas que las autoridades lograron dispersar a las personas que participaban en la riña, permitiendo recuperar el control dentro de la terminal, una zona que diariamente registra alta afluencia de usuarios del transporte público.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre personas detenidas o lesionadas como resultado de estos hechos. No obstante, el incidente generó preocupación entre los usuarios que presenciaron la confrontación.

El ayuntamiento de Ixtlahuaca mencionó en un comunicado que la respuesta de los elementos de seguridad fue inmediata y refrendó su compromiso con la seguridad y tranquilidad de la población.

Se registra riña entre operadores y usuarios en terminal de #Ixtlahuaca.



El conflicto habría comenzado luego de que un usuario reclamara por el precio del pasaje, lo que generó una discusión que rápidamente subió de tono hasta convertirse en golpes.https://t.co/hIM5Ll02hZ pic.twitter.com/HwzRwumL1f — Quadratín EMX (@QuadratinEdomex) March 17, 2026

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LMCT