Granizada provoca colapso del techo en escuela de Ecatepec; alumnos son evacuados

La tarde del martes 17 de marzo de 2026, una granizada intensa provocó el colapso parcial de la techumbre metálica que cubre el patio de una escuela primaria en Ecatepec. El incidente ocurrió durante la tormenta, y afortunadamente no se reportaron lesionados entre los estudiantes ni el personal docente.

El colapso se debió al peso acumulado del granizo sobre la estructura metálica. La caída del techo generó preocupación inmediata, por lo que las autoridades de la escuela solicitaron el apoyo de Protección Civil municipal para garantizar la seguridad de los alumnos.

Como medida preventiva, se realizó la evacuación de todos los estudiantes y del personal, quienes fueron retirados de la zona de riesgo de manera ordenada.

Tormenta y granizo dañan escuela en Ecatepec ı Foto: PCB Ecatepec

Tras la inspección inicial, los reportes oficiales confirmaron que el incidente no dejó heridos y que los daños se limitaron al área cubierta por la techumbre.

Debido a esto, las clases en la escuela fueron suspendidas temporalmente mientras se llevan a cabo evaluaciones estructurales que permitan determinar la estabilidad de las instalaciones y definir las acciones necesarias para su reparación.

El fenómeno meteorológico que provocó este accidente estuvo acompañado de fuertes lluvias y descargas eléctricas, condiciones que generaron acumulación de granizo en varias calles y zonas del municipio.

Autoridades locales señalaron que se registraron afectaciones menores en otras escuelas y en viviendas cercanas, así como en la vialidad debido a inundaciones y obstrucción de calles por el hielo.

Elementos de Protección Civil y personal de servicios públicos trabajaron en la limpieza de escombros y en el retiro de granizo para restablecer la circulación y evitar riesgos adicionales.

Tormenta y granizo dañan escuela en Ecatepec ı Foto: PCB Ecatepec

El ayuntamiento de Ecatepec emitió un comunicado en el que recomienda a la población mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y atender las indicaciones de las autoridades ante la posibilidad de nuevas tormentas fuertes en la región.

Este incidente se suma a otros reportes recientes de afectaciones por granizadas en el Estado de México, lo que resalta la importancia de mantener protocolos de seguridad y planes de evacuación en instituciones educativas y zonas urbanas propensas a fenómenos climáticos extremos.

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MSL