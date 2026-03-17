Impulsa Gobierno de Oaxaca infraestructura carretera con inversión de 3 mil 973 mdp

El Gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz informó, durante su conferencia de prensa, los avances alcanzados en 3 años de su administración en materia de infraestructura carretera, destacando una inversión de 3 mil 973 millones de pesos a través de 542 Obras Primavera.

En este período se han ejecutado 330 obras de pavimentación de caminos con concreto hidráulico, que suman 442 kilómetros, con una inversión de 2 mil 622 millones de pesos. Asimismo, se realizaron 92 obras de rehabilitación de caminos con concreto asfáltico en 853 kilómetros, con una inversión de mil millones de pesos.

En materia de mantenimiento de caminos rurales, se hicieron 120 obras que comprenden mil 797 kilómetros, con una inversión de 344 millones de pesos.

Como parte del plan de acción 30, 60 y 90 días, en una primera etapa se contempla, durante los primeros 30 días, la pavimentación de seis caminos con concreto hidráulico y la rehabilitación con concreto asfáltico de seis vialidades.

De igual forma, se desarrollan trabajos de rehabilitación en el camino del Río Salado, margen izquierdo, así como en la avenida Ferrocarril, lado derecho.

En un plazo de 60 días, se rehabilitará con concreto asfáltico en las riberas del Río Salado, en ambos márgenes, en los municipios de Santa Lucía del Camino y San Antonio de la Cal; además de intervenir la avenida Ferrocarril en ambos lados, en los municipios de San Sebastián Tutla y Tlalixtac de Cabrera.

Asimismo, se iniciará la construcción de 15 caminos artesanales en las ocho regiones del estado, en localidades como Santa María Quiegolani, San Dionisio del Mar, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Pedro Yolox, San Juan Quiotepec, San Felipe Usila y Santiago Choápam, además de atender caminos afectados en la región de la Costa tras el paso del huracán Erick.

Con estas acciones, el Gobierno de Oaxaca reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura carretera y reducir las brechas de conectividad en beneficio de las comunidades.

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FGR