Disminuye 54% robo de vehículos al Oriente del Edomex en primer año del Mando Unificado.

El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, avanza en la construcción de entornos más seguros para las familias mexiquenses, al reportar una disminución del 54 por ciento en el robo de vehículos durante el primer año de operación del Mando Unificado de la Zona Oriente.

Durante la sesión de la Mesa de Paz se informó que este resultado es producto de la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, cuyas acciones se han focalizado en 15 municipios de la región: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

La estrategia contempla el despliegue operativo y el fortalecimiento de capacidades institucionales con la participación de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, además del uso de herramientas tecnológicas para mejorar la prevención, investigación y atención de los delitos.

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Estas acciones han permitido avanzar en la reducción de ilícitos de alto impacto y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en esta zona de la entidad.

En este contexto, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció la labor del General Alejandro Alcántara Ávila, quien concluirá su encargo como Coordinador del Mando Unificado a partir del 1 de abril.

A un año de implementación del Mando Unificado de la Zona Oriente, el robo de vehículo disminuyó 54 % en los municipios donde se emplea esta estrategia, así lo compartió este día en la Mesa de Paz, realizada en #Tlalnepantla, el General Alcántara, Coordinador de este Mando.

Al… pic.twitter.com/BmWZIanfwL — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) March 30, 2026

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JVR