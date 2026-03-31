Marina del Pilar responde a acusaciones de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California.

Durante su conferencia semanal, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, respondió a las recientes declaraciones del exgobernador Jaime Bonilla.

Avila Olmeda expresó su preocupación por la ligereza con la que Bonilla aborda temas tan delicados, subrayando que sus afirmaciones carecen de fundamento y de pruebas concretas.

“Es indigno que un exgobernador haga acusaciones tan serias sin presentar evidencia alguna, únicamente con la intención de difamar," afirmó la gobernadora.

Asimismo, destacó la irresponsabilidad de tales comentarios, que pretenden desviar la atención de los asuntos importantes que enfrentan los bajacalifornianos.

En un llamado a la reflexión, la gobernadora invitó a Bonilla a reconsiderar sus palabras, enfatizando que los ciudadanos de Baja California merecen líderes a la altura de sus expectativas y que la política del estado debe prevalecer sobre ataques personales y rabietas.

La mandataria concluyó su intervención subrayando la necesidad de mantener un nivel de dignidad y respeto en la política, reiterando que el bienestar de Baja California debe ser la prioridad de todos sus líderes.

Cabe recordar que recientemente el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, actual dirigente del PT en la entidad, fue imputado por un juez por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, considerándolo coautor con dolo en el contrato cuestionado con la empresa Next Energy, en el cual pretendían comprometer el pago de millones de pesos de los bajacalifornianos durante 30 años.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR