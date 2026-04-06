Ecatepec, con saldo blanco en Semana Santa

Con saldo blanco concluyó el periodo de Semana Santa en Ecatepec, donde más de mil 100 policías municipales, con apoyo de Fuerza de Tarea de Marina, brindaron seguridad en 118 centros religiosos y 300 capillas del municipio, cuyas celebraciones se realizaron sin incidentes graves.

En el despliegue operativo intervinieron elementos de los 27 sectores y los 230 cuadrantes de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal, con más de 480 patrullas, quienes mantuvieron presencia estratégica en los nueve pueblos y centros de mayor afluencia, sobre todo en los 85 viacrucis y 95 procesiones diurnas y nocturnas, que reunieron en conjunto a más de 200 mil personas.

Destacaron por el gran número de asistentes el Santuario de la Quinta Aparición, ubicado en Ampliación Tulpetlac, y la representación del viacrucis de la colonia Buenos Aires, en la parte alta de la Sierra de Guadalupe.

Habitantes de Ecatepec reconocieron la labor de la policía municipal, principalmente por su presencia en las calles y por la baja incidencia delictiva registrada durante la Semana Santa.

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal informó que tres personas fueron detenidas por su probable participación en el delito de lesiones y otras 25 fueron remitidas por faltas administrativas, como alteración al orden, ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública y tres por desperdiciar agua, entre otras, así como 10 atenciones médicas por distintas causas, como baja de presión arterial o insolación.

En algunos operativos los elementos policiacos realizaron patrullajes con apoyo de “body cams” y drones, para proporcionar mayor seguridad de la población.

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FGR