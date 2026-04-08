Pipa vuelca y se incendia en la Carretera Nacional en Montemorelos | VIDEO

Incendio de autotanque tras volcar en la Carretera Nacional, el 8 de abril de 2026.

La volcadura e incendio del autotanque de un camión cisterna, registrado este miércoles 8 de abril, provocó el cierre de la Carretera Nacional en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas a la altura del kilómetro 200 de la carretera federal 85, cerca de una pronunciada curva con dirección al sur de Monterrey.

Según el testimonio de un conductor que transitaba por la vía al momento del incidente, el vehículo siniestrado iba cargado con gasolina.

“Se le zafó el ‘perico’. No venía recio ni nada, nada más se le zafó el ‘perico’ y pues se fue... La alcancé a rebasar, si no...”, refirió el testigo en un video difundido en redes sociales, en el que se aprecia a la unidad envuelta en llamas, mientras una columna de humo negro se eleva varios metros sobre Montemorelos.

Carr.nac. kl 200 Montemorelos

Pipa de gasolina pic.twitter.com/xhcNQbeqVC — URV ÁNGELES ROJOS N.L. (@RvTallerbeto) April 8, 2026

Para atender la emergencia, al lugar arribaron bomberos del vecino municipio de Linares, quienes informaron que el incendio se originó tras el desenganche de un autotanque. Confirmaron, además, que no se reportan personas lesionadas .

En las labores para sofocar el fuego participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Allende y Montemorelos, así como personal de la Cruz Roja, Fuerza Civil, Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr