Aguascalientes supera el promedio nacional en crecimiento industrial

Aguascalientes registró en 2025 un crecimiento en su actividad industrial superior al promedio nacional, al alcanzar un incremento anual acumulado de 1.9 por ciento, mientras que a nivel país se reportó una caída de 1.3 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este resultado refleja el dinamismo y la solidez del sector industrial en la entidad. Tan solo en diciembre, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) reportó un crecimiento anual de 2.3 por ciento para Aguascalientes.

La gobernadora Tere Jiménez destacó que estos indicadores confirman la fortaleza del sector productivo del estado y son resultado del trabajo coordinado entre el gobierno, la iniciativa privada y las y los trabajadores. Subrayó que Aguascalientes avanza en la ruta para consolidarse como un polo industrial de primer nivel, con una estrategia basada en la atracción de inversiones, la innovación y el fortalecimiento de sectores estratégicos.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, informó que durante 2025 las industrias manufactureras crecieron 4.7 por ciento anual, impulsadas principalmente por los sectores automotriz, metalmecánico, de plásticos y químico, lo que posiciona a la entidad entre las de mejor desempeño industrial del país.

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FGR