Edomex impulsa reforma para garantizar seguridad social y apoyos a periodistas

Integrantes de los tres Poderes del Estado conmemoran el 214 aniversario de El Ilustrador Nacional y el Día del Periodista Mexiquense.

Contar con servicios de salud, seguridad social, apoyos funerarios, capacitación y profesionalización son iniciativas que se integran a la Reforma a la Ley de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos que impulsa el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Dichas iniciativas han surgido del diálogo y se trata de propuestas realizadas por integrantes del gremio, quienes han participado en diversos foros regionales, informó Nayeli Gómez Castillo, Coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, al encabezar la Conmemoración del 214 aniversario de la primera edición de El Ilustrador Nacional en Sultepec y el Día del Periodista Mexiquense.

La Coordinadora de Comunicación Social, Nayeli Gómez Castillo, encabeza la Guardia de Honor en la casa de José María Cos en Sultepec. ı Foto: Gobierno Edomex

Asimismo, dio a conocer que, en próximos días, la Gobernadora Maestra Delfina Gómez Álvarez impulsará mesas de trabajo para avanzar en la construcción de la Reforma, toda vez que el periodismo libre es necesario para la democracia que el Gobierno mexiquense defiende.

“Se trata de una iniciativa que nació de un diálogo profundo y directo con ustedes, escuchando sus propuestas para atender necesidades del gremio. En los foros realizados, ustedes manifestaron la necesidad de ir más allá de la seguridad física”.

Detalló que, como primera acción, en los últimos meses el Gobierno del Estado de México ha gestionado el acceso a la seguridad social para periodistas, con 128 incorporaciones al IMSS-Bienestar y 17 más al programa IMSS Periodistas por Cuenta Propia.

Integrantes de los tres Poderes del Estado conmemoran el 214 aniversario de El Ilustrador Nacional y el Día del Periodista Mexiquense. ı Foto: Gobierno Edomex

Además, dijo que, para proteger la dignidad de quienes ejercen el periodismo, se han dado pasos irreversibles, como la derogación del delito de ultraje en el Código Penal, que era utilizado para criminalizar la crítica; la cobertura de protección estatal incrementó de 15 a 135 personas beneficiarias y las medidas de protección apoyaron a mil 646 personas.

En presencia de periodistas mexiquenses, Nayeli Gómez Castillo manifestó que actualmente millones de personas enfrentan el desafío de distinguir lo verdadero de lo falso, por lo que la sociedad “necesita una brújula, necesita al periodismo”.

“Reiterarles que hoy cuentan con el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, un gobierno que ve en ustedes aliados indispensables para informar a las y los mexiquenses”, puntualizó.

El Gobierno del Estado de México impulsa mejoras laborales y de seguridad social para el gremio periodístico en la entidad. ı Foto: Gobierno Edomex

Previamente, la Coordinadora General realizó la Guardia de Honor en la fachada de la casa de José María Cos, creador del Ilustrador Nacional, acompañada por José Alberto Mejía Santa Olalla, Presidente Municipal de Sultepec; Javier Cruz Jaramillo, Diputado Local; Víctor Hugo Ramírez Cruz, representante del Poder Judicial estatal, así como el teniente de infantería Rodolfo Tovar García, representante de la 22 Zona Militar.

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