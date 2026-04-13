Jalisco registra cifras a la baja en homicidio doloso, según cifras del Secretariado Ejecutivo.

Como resultado de diversas estrategias implementadas para garantizar la seguridad de la población, la Coordinación General Estratégica de Seguridad informó que, en marzo de 2026, Jalisco registró una reducción de 50 por ciento en la comisión de homicidios dolosos de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre las estrategias que arrojan estos resultados, destacan la coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, labores de inteligencia, patrullaje activo y sentencias ejemplares.

Según la estadística, en marzo se presentaron 64 casos, mientras que en noviembre de 2024 —el último mes de la pasada administración— se registraron 128 homicidios dolosos en la entidad.

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“Desde el primer día de la administración que encabeza el Gobernador, Pablo Lemus Navarro, hemos enfocado nuestros esfuerzos en combatir los delitos que más afectan a la población, y por supuesto, reducir el homicidio doloso es una de nuestras prioridades”, destacó Roberto Alarcón Estrada, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad.

“En lo que va de la presente administración, Jalisco abandonó los primeros lugares por número de homicidios dolosos. Actualmente el estado ocupa el lugar 12, es decir, estamos por alcanzar la media nacional. Nada menos, en enero Jalisco ocupaba el lugar 10, en febrero el lugar 11 y ahora en marzo el sitio número 12”, precisó Alarcón Estrada.

Alarcón Estrada agregó que el Gobierno Federal reconoció el trabajo que está realizándose en Jalisco, información que se puede consultar, de manera pública, en el sitio web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Añadió que otra manera en la que se puede medir la reducción en homicidios dolosos en la entidad es con la contabilización de los eventos cotidianos.

“Para que se den una idea, mientras que en marzo de 2025 se registraban en la entidad 4.71 homicidios diarios, en marzo de 2026 fueron 2.06 eventos por día; y si nos vamos a lo que ocurría en 2021, la disminución es de 55 por ciento porque en aquel entonces el promedio diario de homicidios era de casi siete eventos”, señaló.

En 31 municipios de Jalisco el homicidio doloso disminuyó de forma importante, sobre todo, en los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, que es donde vive la mayor parte de la población.

Lo anterior es resultado del trabajo coordinado entre las dependencias que forman parte de la Coordinación General Estratégica de Seguridad en colaboración con autoridades federales y municipales para reducir la incidencia delictiva total.

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JVR