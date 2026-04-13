Maru Campos analiza con empresarios proyecto de semaforización para la ciudad de Chihuahua.

La mandataria estatal, Maru Campos, se reunió este lunes en Palacio de Gobierno con empresarios y funcionarios estatales y municipales, para analizar la situación de la ciudad de Chihuahua en el rubro de tránsito y semaforización.

Durante el encuentro, representantes de la iniciativa privada expusieron el “Diagnóstico de necesidades de semaforización y señalización vial de la ciudad de Chihuahua”, realizado en conjunto con el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

La presentación incluyó estadísticas sobre las vialidades que concentran la mayor carga vehicular y que operan con creciente saturación, con énfasis en que una descoordinación semafórica y los tiempos de traslado variables afectan la eficiencia urbana y por lo tanto, la seguridad.

Detallaron que el parque vehicular de la ciudad aumentó en más del 120 por ciento del 2002 al 2022, lo que representa un reto tangible para la infraestructura actual.

La titular del Ejecutivo revisó en conjunto con los asistentes las cifras de accidentes vehiculares, las intersecciones semaforizadas, los controladores de tráfico en operación y la cantidad de semáforos preventivos, así como la propuesta integral realizada por los empresarios, que prioriza el aprovechamiento de la infraestructura existente a través de su actualización selectiva.

Sostuvimos una reunión de trabajo con consejeros de FICOSEC para analizar un proyecto de modernización de la semaforización en la ciudad de Chihuahua.



Revisamos propuestas que nos permitan mejorar la movilidad, hacer más eficientes los traslados y fortalecer la seguridad vial… pic.twitter.com/GoHYPz7iIP — Maru Campos (@MaruCampos_G) April 13, 2026

Dicha propuesta incluye la repotencialización de controladores, el uso de un nuevo software central, el establecimiento de una red de fibra óptica que conecte las intersecciones y la incorporación de tecnología inteligente de bajo consumo para mejorar la eficiencia, entre otros puntos.

La mandataria agradeció al empresariado el apoyo mostrado para impulsar la implementación de proyectos en conjunto con el Gobierno del Estado.

Por su parte, los asistentes enfatizaron la importancia de iniciativas con una visión a largo plazo, que saquen ventaja del uso de la tecnología para incrementar la conectividad y prevenir accidentes.

Al finalizar la presentación del diagnóstico, Maru Campos y el alcalde Marco Bonilla revisaron diversos proyectos viales que se desarrollan en la capital.

A la reunión asistieron el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo; Jesús Carrillo subsecretario Técnico y de Seguimiento; César Komaba, subsecretario de Movilidad; Rodrigo Tena, presidente de Ficosec; Jaime Cruz Russek, consejero de Ficosec y Luis Carlos Bustamante, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad de Chihuahua.

También acudieron Leopoldo Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua; Arturo Luján, director de Fundación Ficosec; Adrián Galván y Alejandro Brunel, de Semex; Jorge Cruz y Oliver Torres, presidente y director de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (Desec), respectivamente, entre otros.

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JVR