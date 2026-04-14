FGR desecha denuncia contra el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Morelos

La Fiscalía Especializada en materia de Combate de la Corrupción (FEMCC), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), determinó desechar por improcedente la denuncia interpuesta por Eva Penélope Picazo Hernández, Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación de Víctimas, en contra de Leonel Díaz Rogel, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Morelos.

Tras el análisis de los señalamientos, la instancia federal concluyó que no se desprende ninguna conducta que constituya un delito de carácter federal ni elementos que impliquen afectación al erario de la Federación, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La resolución de la FEMCC deja claro que los hechos denunciados no encuadran en los supuestos legales que permitan la intervención de la autoridad federal, lo que refuerza la legalidad en el actuar del Fiscal Anticorrupción de Morelos.

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Asimismo, se precisa que la competencia de dicha Fiscalía Especializada está limitada exclusivamente a ilícitos de corrupción en agravio de la Federación, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y su Estatuto Orgánico, supuestos que no se actualizan en este caso.

El oficio emitido por el Ministerio Público Federal también señala que la denuncia carece de una narración circunstanciada de hechos, requisito indispensable para su procedencia, lo que evidencia inconsistencias en los planteamientos realizados.

Cabe destacar que, si bien la denuncia fue ampliamente difundida en medios de comunicación, no se informó que la misma fue desechada el mismo día de su presentación, al no cumplir con los requisitos legales ni aportar elementos suficientes para su admisión.

Con esta determinación, la Fiscalía General de la República confirma la improcedencia de las acusaciones y fortalece la posición institucional del Fiscal Anticorrupción de Morelos, al no acreditarse irregularidad alguna en su desempeño.

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JVR